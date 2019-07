In tv ha sempre vissuto amori tormentati, ma Álvaro Morte, l’attore spagnolo reso famoso da La casa di carta, nella realtà è felicemente sposato con la stilista Blanca Clemente, madre dei suoi due bambini.

Álvaro Morte tra successo e famiglia

Álvaro Morte sta vivendo un periodo felice. Infatti, è l’acclamato protagonista della serie La casa di carta, la cui terza stagione è stata pubblicata il 18 luglio sulla piattaforma Netflix, ma anche nella vita privata ha tutti i motivi per essere sereno. L’attore, infatti, è sposato con la stilista Blanca Clemente, con la quale vive un amore molto diverso rispetto a quello che vivono i personaggi da lui interpretati come Il professore nella serie di Netflix o Lucas Moliner nella telenovela Il Segreto. Blanca ha reso Alvaro padre di due gemelli, Julieta e Leon. Diversi l’uno dall’altra, lei è riservatissima ma entrambi condividono la passione per la recitazione. Infatti, i due hanno fondato la compagnia teatrale 300 Pistolas, incentrata su una visione di teatro più coinvolgente e moderna.

Alvaro Morte e il tumore alla gamba

In un’intervista alla rivista spagnola XL Semanal, Álvaro Morte ha recentemente parlato di quando ha lasciato Il Segreto. Lui stesso ha voluto licenziarsi, andando incontro all’incertezza ma questa decisione è stata proficua dato che pochi giorni prima di lasciare il set è stato chiamato per un provino proprio per La casa di carta. Nella vita dell’attore, tuttavia, c’è stata anche una parentesi dolorosa.

Morte ha confessato in diverse interviste di aver avuto un tumore alla gamba: “All’inizio pensavo che sarei morto, poi che la mia gamba sarebbe stata tagliata… E non è successo niente, ma in quel momento stavo pensando: se morirò tra tre mesi posso farlo tranquillamente? Ho rispettato le persone che mi circondano e che mi amano, sono stato fedele ai mie principi?”. Álvaro Morte ha scongiurato il pericolo e ora sta bene. Proprio per questo, probabilmente, ha deciso di vivere pienamente ed ha accettato la sfida vincente de La casa di carta.