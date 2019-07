Claudio Scajola, sindaco di Imperia ed ex noto ministro dell’Interno, sarebbe indagato dalla procura di Imperia per l’ipotesi di peculato d’uso per il presunto utilizzo dell’auto del Comune per fini privati.

Scajola indagato

Nel mirino delle forze dell’ordine ci sarebbe l’utilizzo dell’auto di servizio del Comune, una Audi A6, per scopi non istituzionali, ma privati. La guardia di finanza si è recata in Comune nella giornata di lunedì per una acquisizione di atti. Il procuratore di Imperia Alberto Lari ha commentato così: “Confermo che c’è un’indagine per peculato d’uso con acquisizione di documenti in Comune ma nessuna perquisizione. Ora verificheremo cosa c’è scritto in relazione a questi viaggi e, essendo l’indagine in una fase ancora preliminare, è doverosa l’informazione di garanzia“.

La replica di Scajola

“Credo che tutto si sia sempre svolto secondo le regole e il buon senso. Non capisco di cosa si parli“, ha detto Scajola all’ANSA.

“C’è stata una richiesta di atti e abbiamo immediatamente fornito tutta la documentazione richiesta. Sono assolutamente fiducioso che verrà dichiarata l’infondatezza di questa segnalazione. Ho sempre avuto grande e manifesto rispetto per la Magistratura“, ha spiegato. “Data la mia esperienza di vita, in così tanti ambiti possibili, ho sincero rispetto per tutte le persone che lavorano. Anche per chi sta lavorando a questi accertamenti“, e ancora: “Anche io sto lavorando. Tanto. Dando tutto me stesso, e sacrificando tutto il resto, per cercare di aiutare la nostra città. Fa male accorgersi che qualcuno ne dubiti, ancora“. Scajola rassicura tutti di essere sereno, poi assicura: “Verrà verificato che non è stato fatto niente di scorretto, ma non voglio aggiungere altro, semplicemente perché i miei avvocati mi hanno proibito di aprire la bocca e non voglio farli arrabbiare“.