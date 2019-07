Per le superstar internazionali la privacy è una priorità da conquistare a qualunque costo. Anche 4 milioni di sterline, giusto per essere precisi, potrebbero essere una cifra adeguata, specie se sei uno dei cantanti di maggior successo al mondo (con un seguito vip ai concerti). Lo sa bene Ed Sheeran che, pur di stare sereno e non avere vicini di casa ficcanaso, ha messo mano al portafogli e ha fatto suo mezzo quartiere.

Le spese pazze di Ed Sheeran

Il problema, per Ed Sheeran, erano fondamentalmente i vicini. Persone che gli abitano intorno e che diventano un pericolo per la sua privacy e una gran scocciatura in caso di party con la musica alta tutta la notte. Per questo, nel giro di un paio di giorni, il cantante di Shape of You ha acquistato 3 case: praticamente mezzo isolato. A rivelarlo al Sun è una fonte molto vicina al cantante: “Quando ha avuto la possibilità di comprare le due case accanto lo ha fatto. Ha aumentato le possibilità che nessuno si lamenti per la musica alta o per i suoi party”. Non contento, poco dopo ha anche acquistato un ristorante a Notting Hill (in quel di Londra) e l’appartamento che si trova al di sopra. “Ha messo così al riparto da diversi problemi questo business, che sta andando molto bene“, ha poi continuato la fonte.

Ed Sheeran a un concerto

Le liti con i vicini

D’altronde Ed Sheeran arriva da situazioni non proprio conviviali con il vicinato. Poco tempo fa, i suoi dirimpettai di Suffolk, in Inghilterra, avevano indetto una vera e propria protesta per impedire la costruzione di un enorme stagno che avrebbe dovuto vedere la luce senza disturbare le specie protette di anfibi della contea. Un’autorizzazione che le amministrazioni locali avevano concesso a patto che lo stagno non venisse usato per nuotare e che i vicini avevano contestato quando lo stagno – con la comparsa di gradini e pontili – aveva preso le forme di una piscina. Come liberarsi quindi dei vicini? Semplice: comprando le loro case!