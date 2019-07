Non si fa mettere i piedi in testa Elena Santarelli da chi la critica sui social. In tanti infatti hanno commentato la sua “eccessiva magrezza” che trasparirebbe dagli scatti sul suo profilo Instagram. La modella non si fa problemi e motiva, lapidaria: “Non ho fatto nessuna dieta, è stato il dolore vissuto negli ultimi anni a prosciugarmi“.

Elena Santarelli troppo magra? “È stato il dolore”

Elena Santarelli mette a tacere tutti coloro che la definiscono troppo poco in carne. Il motivo della sua magrezza? Il suo vissuto, scosso, come in molti sanno, dalla malattia del figlio. Il bambino della presentatrice e di Bernardo Corradi ha combattuto a lungo contro un tumore al cervello, da cui è riuscito a guarire.





Stanca di ricevere commenti negativi e giudizi, la Santarelli risponde ad alcuni commenti: “Tesoro, se mi segui avrai letto perché mi sono asciugata – scrive – Non di certo per entrare in un tubino di Zara taglia 36… Le mie origini sono romagnole, non mi hai offeso, però anche basta con questa magrezza. Nessuno ha chiesto un parere, ma se volte, lasciatelo pure. Io continuo a vivere e a mangiare, poi siete liberi di pensare altro, la mente viaggia!”.

Elena Santarelli, mamma tigre torna a sorridere

Da quando ha deciso di rendere pubbliche le condizioni di salute di suo figlio Giacomo, Elena Santarelli è stata sostenuta ma anche molto criticata. Ora che la malattia del suo figlio maggiore sembra solo un incubo lontano, la show girl può tornare a sorridere.

