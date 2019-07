Dalle 4.45 i vigili del fuoco lavorano senza sosta per salvare le persone sotto le macerie dopo che una palazzina è esplosa all’Isola d’Elba. Nella casa c’erano 5 persone: ancora un disperso.

Esplode una palazzina

Questa mattina all’alba una palazzina bifamiliare all’Isola d’Elba sarebbe esplosa a causa di una fuga di gas. Cinque le persone sotto le macerie, sembra che tutte appartengano alla stessa famiglia. 3 persone sono state estratte dalle macerie dai vigili del fuoco e soccorse per essere portate in ospedale. I dispersi erano due, ma uno è stato individuato tra le macerie, e si sta lavorando per riuscire a recuperarlo.

#Portoferraio (LI), esplosa una palazzina a due piani, estratte dai #vigilidelfuoco 3 persone ferite. Squadre #usar e #cinofili impegnate nella ricerca di due dispersi #23luglio 6:30 pic.twitter.com/uepfjbu95m — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 23, 2019





Un morto

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 8.33 – La persona recuperata in questi ultimi minuti dalla macerie della casa esplosa è deceduta. La vittima è un uomo di 68 anni. Una persona resta ancora dispersa, e si tratta della moglie dell’uomo deceduto.