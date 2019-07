Lorenzo Riccardi ha scelto di condividere con i suoi fan un drammatico momento della sua vita, con un post che ha richiamato il recente lutto per la perdita di una persona cara. È morta la nonna dell’ex tronista e il suo messaggio ha commosso tutti su Instagram. Una foto e una semplice didascalia per ricordare una delle donne più importanti della sua esistenza ha scatenato l’immediata valanga di commenti di sostegno per lui e la famiglia.

È morta la nonna di Lorenzo Riccardi

“Guardami da lì su…io ti guardo nonna“. È con queste dolcissime parole che Lorenzo Riccardi ha descritto il delicato momento, davanti al lutto per la scomparsa della nonna.

Il suo post su Instagram ha catturato l’attenzione di migliaia di fan, pronti a sostenerlo nel dolore. Tantissimi i commenti sul profilo dell’ex tronista, a dimostrazione del fatto che è uno dei volti più amati e osservati del dating show Uomini e Donne.





Lorenzo e Claudia Dionigi inseparabili

Lorenzo ha sempre al suo fianco la fidanzata Claudia Dionigi, sua inseparabile compagna dopo la scelta nella trasmissione di Maria De Filippi. La coppia è sempre stata molto complice e affiatata, e l’ex corteggiatrice sembra aver occupato un posto sempre più importante nel suo cuore.

La loro love story è iniziata proprio in seno al programma di Canale 5 e, da quando il loro percorso si è concluso, appaiono felici e molto innamorati. Non mancano continue dediche via social, come lo splendido messaggio di lei per il suo amato: “È la tua voce che mi tranquillizza, è il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te io sono felice…“.





