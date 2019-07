il peschereccio italiano Tramontana è stato sequestrato da una motovedetta libica nel golfo del Sirte: è allarme per il ministero degli Esteri, che ne ha immediatamente richiesto il rilascio.

Ignote le ragioni del sequestro

Al caso stanno lavorando il ministro degli esteri Enzo Moavero milanesi e l’ambasciatore italiano Giuseppe Buccino. L’intento è quello di richiedere nelle modalità corrette il rilascio dell’imbarcazione, anche se non è ancora chiaro perché l’imbarcazione sia stata fermata dalla motovedetta libica. È possibile che il peschereccio sia stato bloccato per motivi legati all’attività ittica. Va però precisato che le acque in cui si trovava l’imbarcazione italiana sono considerate ad alto rischio e si sconsiglia la navigazione in quel perimetro.