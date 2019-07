Dopo la denuncia di Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia che ha chiesto le sue dimissioni da consigliere comunale del comune di Vercelli per una sua frase in cui incitava ad uccidere gli omosessuali, il dottor Giuseppe Cannata finito al centro delle cronache ieri si trova adesso indagato per istigazione a delinquere aggravata dall’aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici e telematici.

Giuseppe Cannata indagato

Dopo approfonditi controlli, la Procura di Vercelli ha attribuito al medico che ora risulta indagato la paternità del post su Facebook rimosso dallo stesso dottor Giuseppe Cannata, ma fotografato e diffuso dall’Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia in cui il consigliere comunale aveva scritto: “E questi schifosi continuano imperterriti.ammazzateli tutti ste lesbiche ,gay e pedofili“.

Il post su Facebook di Giuseppe Cannata cancellato dallo stesso ma fotografato e condiviso da Arcigay Valsesia.

Dopo le sue esternazioni omofobe, è stato notificato al medico l’avviso di garanzia relativo alle indagini. Questa mattina la Digos ha perquisito la sua abitazione e l’ufficio politico di Fratelli d’Italia eseguendo anche controlli di carattere informatico.

La denuncia dell’Arcigay e l’autosospensione da FI

Ieri, la notizia della denuncia del Comitato Arcigay della provincia di Vercelli contro il dottor Giuseppe Cannata si era diffusa rapidamente. Contro l’uomo che, oltre a rappresentare le istituzioni in quanto consigliere comunale di Vercelli, è anche un dottore e per questo sottoposto a norme morali ben precise, ieri, l’Ordine dei medici di Vercelli ha annunciato di aver avviato l’iter necessario ad aprire un procedimento disciplinare.

Era arrivata la condanna contro le sue esternazioni omofobe da parte del Sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, e anche di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Il dottore si era scusato per le sue frasi e aveva preso la decisione di autosospendersi dal partito Fratelli d’Italia. L’immagine del post scritto domenica sera e poi rimosso ha fatto il giro dell’Italia, ora si attendono sviluppi, in particolare dalle indagini. Non ci sono ancora novità rispetto alle dimissioni dal consiglio comunale di Vercelli caldeggiate dal comitato Arcigay.

*Immagine in alto: Andrea Spiga