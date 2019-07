Dopo il commento audace dell’ex gieffino, Barbara d’Urso e Filippo Nardi sono apparsi insieme nella villa della showgirl. A quanto pare, tra i due c’è una bella amicizia, se ci sia anche qualcos’altro non è dato saperlo, ma la complicità non manca di certo. Intanto, nelle Instagram stories di Barbara d’Urso è apparso anche l’inviato de Le Iene, Alessandro Di Sarno.

Filippo Nardi giardiniere (per finta) di Barbara d’Urso

Le vacanze di Barbara d’Urso vanno avanti alla grande, come si può notare dal suo profilo Instagram in cui documenta i momenti clou della sua estate. Tra questi momenti, ce n’è uno che fa già notizia: Filippo Nardi è nella sua villa e le fa da giardiniere, ovviamente, in modo scherzoso.

L’ex gieffino mostra tutto il suo savoir faire mentre si prodiga con in mano le cesoie a rassettare scherzosamente la siepe di Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso e Filippo Nardi nella veste del giardiniere della villa a Capalbio. Fonte: Instagram stories Barbara d’Urso

Ma perché tutta questa attenzione sull’ospite? Solo una decina di giorni fa, Filippo Nardi aveva lasciato sotto un post di Barbara d’Urso un commento molto audace. La conduttrice e attrice ha chiesto ai suoi followers se fosse il caso di uscire con la giacca di pelle visto le temperature molto alte e l’ex gieffino ha risposto dicendo: “Nuda sotto andrebbe bene secondo me“.

Gag e scherzetti nella villa di Barbara d’Urso

Ma Filippo Nardi non è l’unico ospite di Barbara d’Urso. Infatti, compare nelle Instagram stories della showgirl anche “la Iena” Alessandro Di Sarno nella veste, sembra, di difensore di Filippo Nardi che gli dà da mangiare dell’anguria. Ovviamente, anche in questo caso, non mancano di certo le gag comiche dalle quali sembra evincersi una certa complicità tra Barbara d’Urso e l’ex gieffino. Tutto comincia, in questo caso, dall’anguria che secondo la showgirl è tagliata male.

La padrona di casa rimprovera scherzosamente i due e li definisce “cret***” poi si accanisce, sempre in modo ironico sull’ex gieffino: “Ma in Inghilterra come tagliate il cocomero?!“.

Barbara d’Urso con Filippo Nardi e Alessandro Di Sarno. Fonte: Instagram stories Barbara d’Urso

La spiegazione di Di Sarno non si fa attendere, ma Barbara d’Urso è di nuovo all’attacco e, non contenta, rimprovera Filippo Nardi: “Mangia con la bocca chiusa, sei un cafone!“. Anche questa volta l’amico Alessandro Di Sarno offre però la sua spiegazione e difende l’ex gieffino: “Come si fa a mangiare con la bocca chiusa?! La bocca va aperta per mangiare…“.