Un incidente drammatico quello che si è verificato nella notte a Bolzano, precisamente in Val Ridanna, in Alto Adige. Un fuoristrada a bordo del quale viaggiano 4 donne è precipitato, dopo essere uscito fuori strada, da una scarpata facendo un volo di oltre 100 metri. Drammatico il bilancio: morte due passeggere di nemmeno 20 anni.

L’auto esce di strada e precipita nel dirupo

Le 4 donne stavano facendo ritorno a casa dalla malga in cui avevano appena concluso il servizio, la Aglsbodenalm. Era già calata la sera quando le donne stavano percorrendo una ripida strada forestale in Val Ridanna quando, forse per un guasto tecnico alla vettura (come ipotizzato dagli investigatori) l’auto è uscita di strada.

Un imprevisto che ha fatto sì che la macchina precipitasse dal vicino dirupo, facendo un volto nel vuoto di oltre 100 metri.

Morte due ragazze di 17 e 19 anni

I soccorsi sono immediatamente giunti sul luogo così come due elisoccorsi. I soccorritori, calatisi con delle corde per cercare di estrarre le persone dall’interno della vettura, hanno provato in ogni modo a salvare le 4 donne ma per due non c’è stato nulla da fare. Hanno infatti perso la vita una ragazza di 17 anni e una di 19: Miriam Volgger, originaria di Racines ed Irina Senn, proveniente da Vipiteno.

Vive invece un’altra passeggera di 41 anni e la conducente del fuoristrada, una ragazza di 19 anni.

La causa: un probabile guasto tecnico

Le due sono state trasferite immediatamente in ospedale – in quello di Bolzano e in quello di Vipiteno – e non non risultano essere in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto non è stata ancora confermata ma solamente ipotizzata. Come rilasciato a Philipp Braunhofer a l’Adige: “Su un tratto con alcune leggere curve è uscito di strada per motivi ancora in via d’accertamento“.