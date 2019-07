Caduta Libera è il quiz di Canale 5 che da Aprile fa compagnia tutti i giorni al pubblico di Mediaset. Condotta da Gerry Scotti, la trasmissione ha raggiunto ottimi ascolti grazie al suo format divertente, dove i concorrenti che non riescono a rispondere alle domande precipitano in una botola.

Ma chi di noi non si è mai chiesto cosa c’è proprio sotto quella famosa botola? Una vasca degli squali? Una pentola di olio bollente? O un enorme e soffice materasso? Gli organizzatori del programma hanno sempre voluto mantenere un velo di mistero a riguardo, ora però siamo finalmente riusciti a scoprire cosa si cela sotto il pavimento dello studio di Cologno Monzese.

Cosa c’è sotto la botola?

Arriviamo dunque alla domanda saliente. Cosa c’è sotto la botola? Il mistero era già stato svelato 2 anni fa da Cecilia Rodriguez, durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi. In pratica quando il pavimento si apre, si cade per circa 3 metri, par atterrare quindi in una grande vasca profonda 1 metro e ripiena di morbidi e spugnosi cuscini. Niente vasca degli squali quindi, ma un soffice atterraggio.

Caduta Libera: le curiosità sulla trasmissione

Sono oramai oltre 700 le puntate trasmesse del quiz televisivo che, proprio grazie al successo riscontrato, continuerà ad andare in onda anche durante i prossimi mesi con la versione estiva Caduta Libera Splash, raddoppiando addirittura gli impegni durante il mese di agosto.

Insomma pare che Gerry Scotti, ormai 62enne, a ritirarsi non ci stia pensando proprio. Anzi, durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni si è dichiarato contento di lavorare anche nel mese più caldo dell’anno, a discapito della moglie che invece non l’ha presa molto bene.

Come partecipare al programma

Vista la possibilità di una caduta in caso dell’apertura della botola, non tutti possono partecipare al programma: bisogna infatti soddisfare determinati requisiti.

Un’età compresa tra i 18 e 55 anni, un peso massimo di 100Kg e altezza massima di 2 metri.

Non bisogna inoltre soffrire di patologie cardiache o a carico della schiena. Esistono poi le regole riguardanti l’abbigliamento: scarpe senza tacchi e niente occhiali. Prima delle registrazioni i concorrenti sono infine istruiti su come cadere nel modo corretto.