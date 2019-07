È passato più di un anno dalla morte di Fabrizio Frizzi e né il pubblico né gli amici di sempre riescono ancora a capacitarsene. L’affetto immenso per il conduttore più amato dagli italiani si è trasformato in una serata evento, che si terrà ad agosto in Versilia, organizzata in suo onore.

“Ciao Fabri”, la serata evento per il presentatore

Il 25 agosto all’Arena di Cinquale, nel comune di Montignoso (Massa Carrara) in Versilia, si terrà un grande evento intitolato “Ciao Fabri”. Una serata di musica, comicità e solidarietà, per ricordare tutti insieme Fabrizio Frizzi. L’idea di organizzarla è venuta a Simone Barazzotto, fondatore della Nazionale Basket Artisti, e a Gianluca Pezzini, direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti.

Come riporta Tv Sorrisi e Canzoni, durante la festa in onore di Frizzi, che sarà condotta da Paolo Belli e Daniele Battaglia, si raccoglieranno fondi che andranno in beneficienza. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro Onlus di Candiolo. Il centro, nato nel 1986 e diretto da Allegra Agnelli, opera nel campo della ricerca contro il cancro, funziona grazie al contributo di oltre 300mila donatori.

I Premi Fabrizio Frizzi

La solidarietà soprattutto sarà al centro della serata, ma anche la musica, lo spettacolo e i Premi Fabrizio Frizzi.

Saranno assegnati, infatti, durante l’evento i Premi per cinque categorie, che, come spiega Ansa, riassumono le grandi passioni del presentatore televisivo: tv, cinema, musica, sport e teatro. Il presidente della giuria sarà Mario Maffucci, giornalista, autore e dirigente televisivo dell’intrattenimento di Rai 1, sue le idee di programmi come Scommettiamo che? e Domenica In. Tra gli ospiti dell’evento ci saranno anche Valeria Solarino, Andrea Mingardi, Paolo Vallesi, Marco Marzocca e Stefano Nosei.

Un omaggio al conduttore più amato dagli italiani

Il mese scorso la Rai aveva voluto omaggiare il conduttore, scomparso il 28 marzo del 2018, dedicandogli il primo episodio della nuova stagione di Techetechetè.

Adesso gli amici hanno voluto dedicargli una grande festa in suo onore. Gli autori della serata saranno Matteo Catalano e Stefano Sarcinelli, con la supervisione del fratello maggiore del presentatore, Fabio Frizzi. “L’anno scorso abbiamo dedicato una partita evento a Fabrizio, per quindici anni appassionato Presidente della Nazionale Basket Artisti. Quest’anno abbiamo deciso di puntare ancora più in alto organizzando una grande serata con lo scopo innanzitutto di riunire tutti i suoi amici e di aiutare la ricerca sul cancro“, hanno fatto sapere Simone Barazzotto e Barbara Vannucci, presidentessa di ASD Basketartisti. I quali hanno continuato dicendo che “Gianluca Pecchini della Nazionale Cantanti ha subito sposato la causa e con lui tantissimi altri amici e colleghi di Fabrizio“.

Infine, un ringraziamento: “Ringraziamo di cuore la sua famiglia che sarà con noi quella sera. Siamo contenti perché l’iniziativa ha riscosso fin da subito tantissime risposte positive ma lo saremo ancora di più quando vedremo la gente che tanto ha amato Fabrizio riempire la platea dell’Arena“.

Immagine in evidenza: Fabrizio Frizzi. Fonte: Fan Page di Fabrizio Frizzi/Facebook