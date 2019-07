Di oggi la notizia della morte del celebre avvocato penalista Carlo Federico Grosso. Il legale è deceduto questa mattina a Torino, sua città natale.

Carlo Federico Grosso, morto l’avvocato penalista

Classe 1937, Carlo Federico Grosso il prossimo novembre avrebbe compiuto 82 anni. Si è spento a Torino uno degli avvocati più famosi su territorio nazionale, nomi di spicco che appare in numerosi e celebri processi quali quello riguardante la strage di Bologna o il delitto di Cogne in qualità di uno dei primi difensori di Annamaria Franzoni. Nato avvocato penalista, ferventemente appassionato di diritto romano, Carlo Federico Grosso intraprese anche una carriera all’interno delle università italiane come docente di diritto penale presiedendo la suddetta cattedra a Torino dal 1974 al 2007.

La carriera in magistratura

Nel 1994 divenne membro del Consiglio superiore della magistratura, incarico avuto sino al 1998 quando passò a presiedere la commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Sin dalle prime luci del giorno sono arrivate le parole di cordoglio di numerosi politici che hanno avuto modo di conoscere e lavorare al fianco dell’avvocato: “A Carlo Federico Grosso, a cui mi legava una profonda e lunga amicizia, rivolgo un commosso pensiero di gratitudine. Da insigne penaliste, da vicepresidente del Csm, da Vicesindaco di Torino e Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte, in ogni incarico ha speso l’intera sua vita al servizio della giustizia e delle istituzioni“, sono queste le parole di Piero Fassino, ex sindaco di Torino, riportate da La Repubblica.

Il cordoglio di Fassino e Chiamparino

Cordoglio a cui ha voluto unirsi anche l’ex presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino: “Ricordo con commozione il grande penalista, le sue straordinarie competenze giuridiche, il senso delle istituzioni che ha avuto modo di dimostrare anche nella pratica come vicepresidente del Csm, come vicesindaco di Torino e come vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte“, riporta sempre La Repubblica.