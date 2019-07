Le attrici cinematografiche cambiano tagli e colori di capelli alla stessa velocità con cui noi, comuni mortali, cambiamo le mutande. Se fai cinema, vai dal parrucchiere. Un’ equazione praticamente scontata. Lo sa bene Emma Marrone che, per il suo debutto al cinema, è diventata castana. E lo sa, anche meglio, Penelope Cruz che è stata costretta a darci un taglio…

Nella testa di Penelope ora c’è Bob

La musa di Pedro Almodóvar, reduce dal successo della pellicola Dolor y Gloria, è adesso impegnata in un nuovo progetto che, lei stessa, ha definito segreto. E per calarsi meglio nel ruolo, la Cruz ha tagliato i capelli e ha cambiato look radicalmente.

La nuova Penelope Cruz sfoggia adesso un caschetto (i lettori più esperti lo definirebbero Bob). Il taglio – manco a dirlo – le sta benissimo. A certificarlo ci sono i quasi 400mila like alla foto su Instagram e i tremilanovecento commenti di approvazione. E la stessa Cruz, che fa seguire la foto da una emoticon con gli occhi a cuore, sembra gradire parecchio.

Penelope Cruz e il nuovo taglio di capelli su Instagram

Il taglio dell’estate

E se Penelope Cruz è stata costretta per esigenze di ruolo a tagliare i capelli, pare che il Bob – un caschetto con la riga al centro e leggermente più lungo in avanti – sia uno dei tagli più richiesti della bella stagione.

E l’estate vuole i tagli corti, come da regola. Con un testimonial come la Cruz, il Bob avrà un incremento di richieste nei saloni di tutta Italia. Ma a chi sta bene questo taglio? Il bob è perfetto per i visi più larghi nella parte inferiore o tondeggianti mentre si adatta meno a chi ha visi allungati. I colori? Castano con sfumature dorate, esattamente come quello di Penelope Cruz. Intanto, i tabloid spagnoli si interrogano sul progetto segreto dell’attrice che, probabilmente, potrebbe non essere un film impegnato, come ci ha abituati fin ora.

La Cruz sta infatti lavorando con due dei fotografi più famosi nel mondo della moda: Mert Alas e Marcus Piggott, con i quali ha già collaborato più volte in passato.