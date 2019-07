Un video da brivido, l’incubo di chiunque abbia pensato almeno una volta nella vita: “vorrei fare bunjee jumping“. Salire verso il cielo per centinaia di metri e poi guardare il vuoto e sfidarlo, affidandosi ad una corda elastica che dovrebbe dare solo l’illusione di precipitare. Non è così accaduto però ad uno sfortunato avventuriero polacco, la cui corda si è spezzata proprio mentre si lasciava cadere.

Si lancia col bunjee jumping ma la corda si spezza

Circola sul web velocemente il video di un uomo che si trovava in Polonia, precisamente a Gdynia, una città portuale situata nella baia di Danzica.

L’uomo, di circa 39 anni, intento a fare bunjee jumping ha rischiato di morire inseguendo il brivido. Dopo essere infatti salito su una gru di oltre 100 metri d’altezza, opportunamente imbragato, si è lanciato nel vuoto ma la corda che avrebbe dovuto tenerlo, si è improvvisamente spezzata sotto gli occhi sgomenti dei presenti che hanno testimoniato involontariamente, con i loro cellulari, il dramma.

GUARDA IL VIDEO:

La corda si è spezzata quando all’uomo mancavano 90 metri dal suolo. Fortunatamente, sotto di lui ad accoglierlo non ha trovato terra ma un materasso gonfiabile di quelli che sono soliti usare i pompieri in caso di emergenza.

Tuttavia, nonostante sia stato attutito, l’impatto è stato devastante e l’uomo è stato immediatamente trasferito in codice rosso al più vicino ospedale.

Visitato, i medici hanno diagnosticato la rottura della colonna vertebrale, trauma che non ha però (miracolosamente) compromesso il midollo spinale, rimasto intaccato. Non si presume dunque che l’uomo, una volta ristabilitosi dalla frattura, non possa tornare a muoversi e camminare senza problemi. Indaga intanto sul fatto la polizia il cui onere sarà capire cosa sia accaduto e per quale motivo la corda si sia spezzata, passando al vaglio eventuali responsabilità da parte di terzi.