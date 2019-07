La Corea del Sud ha appena annunciato, stando a quanto riferito dalla Bbc, che Pyongyang ha lanciato due missili dalla città orientale di Wonsan. Questi hanno percorso una distanza di 430 km per poi cadere nel Mar del Giappone.

La Corea del Nord lancia due missili

Dopo il lancio da parte della Corea del Nord, la Corea del Sud e le autorità americane stanno cercando di capire che tipo di vettore sia stato lanciato da Kim Jong Un. Secondo Jeffrey Lewis, esperto del Middlebury Institute of International Studies, però, i due missili lanciati sarebbero del modello Kn-23. Questi sono i primi lanci dall’incontro tra Kim Jong Un e Trump lo scorso giugno.

La reazione del Giappone

I missili si sono inabissati nel Mar del Giappone e la prima reazione pubblica è stata quella di Takeshi Iwaya, ministro giapponese della Difesa, che ha definito quanto accaduto “estremamente deplorevole“, stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Dpa. “Se fossero missili ballistici, si tratterebbe di una violazione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite“, ha spiegato per po aggiungere come il Giappone continuerà “a raccogliere e ad analizzare informazioni in coordinamento con gli Stati Uniti e la Corea del Sud“.

Choi Hyun-soo, portavoce del ministero della Difesa di Seul, ha dichiarato: “Il governo sta esortando Pyongyang a sospendere tali attività che non aiutano gli sforzi per allentare le tensioni militari nella penisola coreana“.

E ancora: “In futuro il governo (di Seul, ndr.) rafforzerà il suo monitoraggio in cooperazione e stretta comunicazione con gli Stati Uniti“.