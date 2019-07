Tutelare i beni pubblici e difenderli dalla mala gestione, che può portare a gravissime conseguenze. Questo è l’intento del Firma Day, giorno (precisamente il 26 luglio) in cui in molte piazze italiane si potrà firmare una Legge di Iniziativa Popolare. Quest’ultima s’impone lo scopo di riprendere in mano il testo Rodotà e “garantire un futuro a voi stessi e ai vostri figli“, come ci ha spiegato Ugo Mattei, Presidente del Comitato Generazioni Future che è alla base dell’iniziativa.

Salvare i beni pubblici

A spiegarci nello specifico quali sono gli intenti dell’iniziativa è sempre Ugo Mattei, che ci racconta anche com’è nato il progetto del firma day: “L’idea è nata a seguito di un moto di indignazione dopo la caduta del Ponte Morandi un anno fa.

Bisognava fare qualcosa e riprendere il testo Rodotà che avrebbe ovviato al problema della mala gestione a scopo di rendita ci pareva la sola via”.

Si è così deciso di optare per la legge di iniziativa popolare, istituzione differente dalla petizione: “Il popolo sovrano rappresentato da almeno 50mila elettori esercita un suo potere costituzionale che non è una supplica. Si può perciò pretendere di firmare in ogni comune dicendo di voler sottoscrivere la LIP del Comitato Rodotà”.

Come e dove firmare?

Ognuno potrà dunque recarsi in Comune (il Comitato Rodotà ha allertato le istituzioni tramite una Pec) o da uno dei notai che hanno aderito all’iniziativa. La lista degli stessi è presente sul sito www.generazionifuture.org .

L’iniziativa si propone di guardare al futuro: all’interno di Generazioni Future, ad esempio, è nata anche la cooperativa di mutuo soccorso DELFINO, che lotta per portare avanti progetti e lotte contro i cambiamenti climatici. Mattei ha concluso con un messaggio rivolto direttamente ai potenziali firmatari: “Italiani, mobilitatevi per garantire un futuro a voi stesso e ai vostri figli. Difendete i vostri beni pubblici e comuni firmando e impegnandovi in generazionifuture.org.

Non potete contare su nessun altro se non vi mettete direttamente in gioco creando reti e partecipando al rafforzamento di quelle che già esistono. Facciamo del 26 luglio, firma day, una giornata storica anche per l’Italia! Iscrivetevi al Comitato, opzionate la vostra azione e partecipate con noi alla costruzione di un futuro più bello giusto, sano e condiviso!”.