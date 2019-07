Naufrago di ultima generazione, Kaspar Capparoni si è concesso una lunga intervista al settimanale NuovoTv. In questa occasione l’attore ha parlato della sua vita privata, degli affetti, come l’amore per la moglie Veronica, già ampiamente mostrato sull’Isola dei Famosi. “Anche se stiamo insieme da quindici anni, per entrambi è come se fosse sempre il primo giorno. La più bella immagine di me e di lei insieme è quando siamo entrati per la prima volta nella casa in cui viviamo adesso: lì è partito tutto, sono nati i nostri figli e abbiamo completato il nostro sogno d’amore”.

La domanda, come per molti prima di lui, è “Cosa accade dopo l’Isola?

“. Bene, Kaspar sembra avere le idee chiare a riguardo, poiché ha rivelato un progetto futuro che potrebbe segnare il suo debutto alla regia.

La famiglia di Capparoni

Capparoni è fortemente appassionato quando si parla di lavoro, televisione, cinema. Ma lo è ancora di più quando si parla della sua famiglia. In occasione della chiacchierata con Nuovo, il naufrago ha raccontato di suo figlio Alessandro, studente di musica. E se c’è una cosa che ha voluto insegnargli è stata quella di coltivare le proprie passioni.

“Studia musica per 14 ore alla settimana: questa è una cosa che io non avrei mai fatto, neppure sotto tortura!

Ancor meno, poi, alla sua età…“. Ha raccontato l’attore. “Sono un padre sereno e tranquillo, cerco di fare meno danni possibile. I miei figli sanno di poter contare sul mio sostegno nel momento del bisogno, ma li lascio sempre liberi di vivere tutte le loro esperienze“.

Il debutto da regista

Nel frattempo però Capparoni non perde di vista i suoi obiettivi. “Io mi divido sempre tra lavoro e famiglia: adesso sto per firmare il contratto per un film come protagonista, le cui riprese inizieranno a breve“.

Tra gli impegni futuri pare esserci anche un progetto bomba, che lo vedrebbe impegnato alla sua prima regia.

“Io mi divido sempre tra lavoro e famiglia: adesso sto per firmare il contratto per un film come protagonista, le cui riprese inizieranno a breve”