Ieri sera durante la diretta della trasmissione Stasera Italia di Rete4, in onda su Rete4, si parlava del caso Salvini e i presunti fondi russi alla Lega. Gli ospiti, Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, come era forse prevedibile, sono arrivati a una lite senza precedenti.

La lite tra Sgarbi e Mughini

Prima gli insulti, con Sgarbi che alza inesorabilmente i toni fino ad insultare Mughini. Giuseppe Brindisi, conduttore, prova a riprendere le fila di quanto sta accadendo nella sua trasmissione senza successo, tanto che alla fine, Mughini e Sgarbi si alzano. Il secondo persino armato di sedia che interpone tra sé e Mughini che cerca di raggiungerlo.

Gli addetti in studio alla fine sono costretti a intervenire per dividerli. Quando la trasmissione riprende Giampiero Mughini sceglie di non rientrare e non partecipa più alla diretta.

