La comunità di Trinità di Sala Conilina è a lutto, dopo 12 anni di coma, si è spenta oggi la bimba che nel 2007 era stata investita mentre si trovava sul passeggino.

Pochi mesi fa un caso simile a Torino, ad essere investita una giovane donna incinta al 9° mese.

Morta dopo 12 anni di coma

La piccola di origine cinese si trovava al sicuro sul suo passeggino quando, il 23 gennaio del 2007, è stata travolta da un’auto. Ai tempi del drammatico incidente la piccola aveva solo 3 anni. La bimba residente a Trinità di Sala Consilina si trovava insieme alla nonna.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la bimba si trovava insieme alla nonna. Le due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un’auto le ha travolte. La piccola è stata trasportata d’urgenza in un ospedale vicino, a Corto di Polla, dopodiché è stata trasferita presso l’ospedale Satobono di Napoli.

I traumi riportati dalla bimba sono risultati gravi fin da subito tant’è che non si è mai risvegliata dal coma. Oggi dopo 12 anni la piccola, che era stata trasportata in un reparto di lunga degenza, si è spenta.

Un caso analogo in provincia di Torino

Due mesi fa a Orbassano, prima cintura di Torino, una 19enne incinta è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Ad investirla un’auto pirata che non si è fermata; l’automobilista infatti ha proseguito oltre lasciando la giovane al 9° mese di gravidanza a terra.

La 19enne era appena uscita da un supermercato quando una Fiat Stilo l’ha travolta. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale e trasferita nel reparto di terapia intensiva, i medici sono intervenuti con un cesareo d’urgenza per mettere in salvo la piccola che, come la madre, è stata portata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna.