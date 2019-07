È la punta di diamante di Mediaset con programmi, praticamente immortali, che da decenni continuano ad ottenere ascolti più che soddisfacenti (e si preparano a tornare, puntuali come ogni anno, dopo le vacanze estive). Ma guai a chiamarla vincente. Maria De Filippi si racconta al settimanale Oggi a partire dalla percezione che il pubblico e gli addetti ai lavori hanno di lei, un’immagine che – a quanto pare – le starebbe stretta: “Non sopporto di essere considerata come la Juventus nel calcio, sempre assolutamente vincente: rivendico il sacrosanto diritto di sbagliare“.

La verità di Maria De Filippi

Della De Filippi (o meglio, di Maria, visto che per gli italiani c’è un sufficiente grado di familiarità da permettersi l’esclusivo utilizzo del nome) si dice che è una vincente.

Si dice che sia lei a dettare le regole a Mediaset. Che sia lei che “comanda”. Tutte supposizioni che sarebbero ben diverse dalla realtà. “Mi vengono attribuite cose in cui non c’è il minimo fondo di verità. E io ci resto malissimo perché mi chiedo sempre da dove partano certe fake news” dice la conduttrice. Quanto alla “linea di comando”, invece, precisa: “Succede per esempio che l’azienda, attraverso il direttore di rete, mi chieda una puntata in più di un mio programma: dico subito che non la voglio fare.

Poi parte la telefonata di Salem (il direttore generale dei contenuti, ndr) e io ri-dico no… Arriva la telefonata di Pier Silvio e io ’sbrago’. Se partisse lui direttamente sarebbe più veloce: a Pier Silvio faccio fatica a dire no!”. Quello tra Maria e Berlusconi jr è infatti un rapporto estremamente rodato. Empatico. Professionale ma fatto anche di complicità…

Maria De Filippi ad Amici

Il rapporto con Piersilvio Berlusconi

Con il “signor Toffanin”, la De Filippi ha una relazione professionale di stima condivisa: “Ho un rapporto bello e molto vero con Pier Silvio.

Io non gli ho mai detto balle, il nostro rapporto è cresciuto piano piano”. Il segreto di tanta intesa? Per la De Filippi è l’evoluzione comune: “Ci siamo ritrovati a crescere insieme, lui con un ruolo, io con un altro”. Solo belle parole per l’ad di Mediaset: “E’ sempre stato corretto nel dirmi no. Quando me lo ha detto, lo ha motivato con grande equilibrio: se c’è in un ruolo apicale una persona che stimi, tutto è facile. E il no lo accetti più volentieri”. In molti si chiedono se esista la possibilità di vedere Maria De Filippi ai vertici dell’azienda, come direttore di rete. Si tratta di una voce paventata da molti che la conduttrice, però, smentisce categoricamente: “Io non lo farei mai e poi mai. Dire sì o no ai tuoi colleghi deve essere fra le cose più tremende che ti possano succedere: ma perché dovrei mettermi in una situazione del genere?”. Poi la De Filippi, parlando del medesimo ruolo ricoperto dal marito anni fa, aggiunge l’aggravante: “Ho visto Maurizio essere direttore di rete: ed è finito in ospedale!”. L’ipotesi peggiore che possa prefigurarsi in una ipocondriaca come lei.

Maria De Filippi con Silvia Toffanin, moglie di Piersilvio Berlusconi

“Mi guardavano come l’ennesima moglie di passaggio”

E a proposito del marito, un’altra verità supposta che Maria smentisce è quella che la vede come una conduttrice che ha avuto una vita facile per via del marito famoso. Costanzo, in realtà, si è rivelato il più severo di tutti i mentori, come la stessa Maria chiarisce: “Prima di mandarmi in onda pretese che imparassi a fare le sintesi e capissi come fare le interviste”. Maria confessa di non aver avuto alcun diritto nella scelta delle storie per tanti anni: “Sono stata seduta sei anni in una sala riunioni non avendo diritto di parola. Erano riunioni lunghissime davanti a tutta la redazione del Costanzo Show che mi guardava come l’ennesima moglie di passaggio. Potevo solo condurre Amici senza poterci mettere bocca”. E di acqua, da allora, ne è passata sotto i ponti di Mediaset.