Maria De Filippi se la spassa in vacanza in attesa di una stagione televisiva che la vedrà, come sempre, molto impegnata. Dopo le foto mentre, raggiante, si diverte in barca con Rudy Zerbi e Garrison Rochelle, “Queen Mary” è stata fotografata in bikini e sfoggia un fisico da urlo immortalato sul sito de Il Tempo.

Il fisico di Queen Mary in bikini

Sempre elegante anche quando sceglie un outfit informale per sedere sulla famosa gradinata di Uomini e Donne, Maria De Filippi in bikini sfoggia un fisico scultoreo, già in parte visibile – c’è da specificarlo – nelle foto contro l’abbandono di animali pubblicate sulle pagine Instagram di C’è posta per te e Temptation Island.

Maria De Filippi in bikini mentre prende il sole a bordo di uno yacht. Credits: Il Tempo

La “Regina di Mediaset” si trova in vacanza al mare, precisamente ad Ansedonia, in provincia di Grosseto, in Toscana, dove trascorre le ferie quasi tutti gli anni in compagnia del marito Maurizio Costanzo e del figlio Gabriele. Il Tempo l’ha fotografata a bordo di uno yacht mentre prende il sole leggendo e sonnecchiando ed è impossibile non notare il suo fisico perfetto.

Maria De Filippi in bikini legge un libro mentre prende il sole in barca.

Credits: Il Tempo

D’altronde la 57enne non disdegna di certo l’attività sportiva: dall’equitazione al tennis, sono molti gli sport praticati dalla conduttrice e produttrice.

Maria De Filippi in bikini sullo yacht. Credits: Il Tempo

Relax in attesa di una stagione televisiva ricca di impegni

Da Tu si que vales all’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne, dal nuovissimo Amici Vip a C’è posta per te, la prossima stagione televisiva vedrà Maria De Filippi, forse un po’ più del consueto, impegnatissima. Un po’ di relax è proprio quello che ci vuole per Queen Mary anche se mentre si trova in vacanza non mancano le “gatte da pelare”.

Infatti, lo scorso 10 luglio, dopo che sui giornali sono uscite nelle scorse settimane numerose indiscrezioni sui possibili partecipanti già ingaggiati nella versione VIP del suo Amici, l’ufficio stampa della produttrice Maria De Filippi nella persona di Elisabetta Soldati ha dovuto smentire via social tutti i nomi trapelati, spiegando: “Nessuna anticipazione stampa relativa al cast di #AmiciVip è vera! #diffidatediffidate“.