Tempo di mare, di gelati, di vacanze con i granelli di sabbia tra i capelli e di tanto relax. Tutte parole d’ordine per i volti dello spettacolo reduci da una stagione invernale impegnativa. Mentre Barbara d’Urso se la spassa nella sua terra, la Campania, la “queen” Maria De Filippi se la canta, se la suona e se la balla a bordo barca insieme ai suoi fidati collaboratori.

Maria De Filippi a bordo barca in Corsica

Ed è proprio vero che la De Filippi si è lasciata alle spalle Roma per godersi le vacanze al fianco di due persone fidate e tanto care a lei quali Rudy Zerbi e Garrison Rochelle. I 3 sono partiti insieme alla volta della Corsica in cerca di un po’ di relax lontano dai riflettori.

Maria De Filippi fotografata da Chi a bordo della barca in Corsica. Fonte/Chi

A beccarla però a bordo della barca sono stati i fotografi di Chi che l’hanno beccata raggiante, particolarmente divertita, abbronzata e rilassata. Dopo gli impegni invernali che l’hanno trattenuta a Roma per lunghi mesi senza pause, finalmente la De Filippi può concedersi qualche nuotata lontano dal lavoro anche se, di fatto, il lavoro se l’è portato dietro. Con lei in barca ci sono infatti Zerbi e Garrison i suoi “amici degli Amici“.

In arrivo Amici Vip

Di relax d’altronde Maria ne ha bisogno a giudicare dal palinsesto di Mediaset. Super-confermata in tutti i programmi, per lei arriva anche una novità che riguarda proprio il suo format, Amici di Maria De Filippi. Il talent di ballerini e cantanti si trasforma sulla scia di quanto già accaduto ad altri noti programmi televisivi come L’Isola dei Famosi, Grande Fratello e Temptation Island divenuti nel corso del tempo “vip”. E anche Amici si prepara a trasformarsi in un prodotto “deluxe” che avrà, per conduttrice, l’amabile Michelle Hunziker.

*immagine in alto: Maria De Filippi paparazzata da Chi. Fonte/Chi