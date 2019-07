Il programma andrà in onda in prima serata il 5 settembre, ma continuano le ipotesi, più o meno accreditate, sul cast di Amici Vip 2019. Dopo le prime rivelazioni che vedono la Hunziker la più papabile conduttrice, continuano le supposizioni sugli sfidanti.

Il ritorno ad Amici dell’ex vincitore Marco Carta

I fan aspettano trepidanti l’uscita del cast ufficiale e nel frattempo le ipotesi sui possibili partecipanti si fanno strada. Tra i concorrenti più attesi continua a farsi largo il nome di Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne e volto noto di Canale Cinque. Si vocifera che potrebbe far parte del programma anche il cantante Marco Carta, diventato famoso dopo aver vinto Amici nel 2008. Il cantante in questo periodo è già stato protagonista di molte prime pagine, dopo essere stato arrestato alla Rinascente di Milano con l’accusa di furto. Il cantante sarà impegnato nel processo proprio il prossimo settembre, stesso mese dell’uscita del programma.

Paolo Conticini nella categoria “recitazione”

Potrebbe invece cimentarsi nella recitazione Paolo Conticini, attore e grande amico di Christian De Sica. Infatti, pare che il programma darà spazio anche alla recitazione, come avveniva nelle prime edizioni, in seguito sostituita per far posto alla lirica. Mentre per il ballo si ipotizza il nome di Valerio Pino, ex ballerino di Amici, che fece parlare di sé per le rivelazioni sul programma.

Arriva la smentita sui social

Al momento, tuttavia, possiamo solo destreggiarci tra le tante ipotesi, che ad oggi sono destinate a rimanere tali. Infatti, Elisabetta Soldati, ufficio stampa della produttrice Maria de Filippi, smentisce su Twitter qualsiasi notizia circa il cast della futura edizione: “Nessuna anticipazione stampa relativa al cast di #AmiciVip è vera! #diffidatediffidate”. Probabilmente il cast ufficiale sarà svelato solo poche settimane prima dell’inizio del programma, ma di una cosa possiamo essere certi: Amici Vip farà parlare di sé!