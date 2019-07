Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi e si è lasciata andare a una confessione sul Grande Fratello, svelando le motivazioni per cui non riuscirebbe a condurlo.

Niente Grande Fratello per Maria De Filippi

La conduttrice Maria De Filippi ha parlato a tutto tondo in un’intervista al settimanale Oggi e ha avuto modo di dire la sua anche sul reality di punta di Canale 5 e cioè il Grande Fratello. Infatti, pur essendo una persona in grado di ascoltare e cogliere il centro delle cose, rivela quale è il suo limite: “Non so fare trasmissioni che prevedono una certa rigidità.

Io il Grande Fratello non lo potrei mai fare: dopo cinque minuti entrerei in casa”. Quindi, lo svilupparsi di certe dinamiche all’interno del reality non farebbe al caso suo e al suo modo di condurre.

Quello che è certo è che Maria sembra avere le carte in regola per altri tipi di progetti. Alcuni, infatti, vorrebbero per lei un futuro come direttrice di rete ma lei stessa tende a smentire questa possibilità, dicendo che le vengono attribuite cose non vere. Ha visto già suo marito essere direttore e, considerata l’esperienza di Maurizio Costanzo, lei non lo farebbe mai.

Il ricordo della prima diretta di Amici

Maria De Filippi, in questi giorni si sta godendo le meritate vacanze ma tornerà nella nuova stagione con i suoi programmi di punta.

Si stanno già registrando le nuove puntate sia di C’è posta per te che di Tu si que vales, nella scorsa stagione campioni entrambi di ascolti. Inoltre, a settembre riprenderà anche Uomini e Donne mentre dovremo attendere l’autunno inoltrato per rivedere Amici. Proprio in merito a quest’ultimo programma, nell’intervista a Oggi ha confessato le sue emozioni per la prima edizione: “Ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo”.

E dice una curiosità: sarebbe per questo che è iniziata la sua passione per le caramelle che è solita mangiare durante le dirette.