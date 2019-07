Accusato di aver tradito Giulia Cavaglià, Manuel Galiano ha deciso di raccontare per filo e per segno come sono andate le cose tra loro. In una lunga intervista rilasciata a Witty, il giovane corteggiatore di Uomini & Donne sgancia una bomba che rischia di fare esplodere un nuovo Sara Affi Fella gate.

Manuel ribalta completamente la situazione, dichiarando di non essere disposta a passare per quello che non è, dopo essere stato accusato di tradimento. E stavolta è Giulia a passare per carnefice. “Non sono uscito di casa per un mese, dopo che è uscita ‘sta cosa” comincia l’ex corteggiatore.

Giulia, cacciatrice di follower

Manuel vuota il sacco e spiega che Giulia Cavaglià non è mai stata interessata veramente a lui, ma solo ad accrescere il numero dei suoi follower e la sua visibilità.

“Ci siamo divisi un giorno, lei aveva organizzato una settimana di appuntamenti lavorativi a mia insaputa. Tornato a Torino, ho cominciato a capire la situazione. Finché c’erano gli amici, mi abbracciava. Quando eravamo a casa, esistevano solo il cane e il lavoro per lei. Manuel non esisteva“.

Manuel è un fiume in piena e continua rammaricato: “Il suo pensiero era quello di guardare il telefono e vedere salire i follower.

In pubblico era in un modo, quando eravamo noi due da soli era un’altra persona. Alla seconda settimana gliel’ho detto: devo capire se mi vuoi bene. Io speravo di innamorarmi di lei“. Poi la doccia fredda: “La sua risposta è stata: Sappi che io non mi innamorerò mai di te. Me l’ha detto dopo una settimana“.

Le bugie di Giulia

Nel corso della loro relazione Galiano ha collezionato una delusione dopo l’altra. Ma ora vuole tirarle fuori tutte: “Sono andato a Monaco con un mio amico, lei è partita con amici per Nizza. Le ho chiesto di venire la sera a Monaco da me, ma ha preferito stare con loro.

Lei non è mai venuta a Savona da me, andavo solo a Torino da lei“.

E ancora più grave: “Volevo andare un giorno a Torino da lei, ma mi ha detto che suo papà stava male. Poi scopro che la sera era in discoteca con le amiche. Era come se io non esistessi. Stavo capendo che a lei non gliene fregava niente di me“.

Manuel smonta le accuse

L’interesse più grande di Manuel Galiano però è quello di smontare la storia del presunto tradimento nei confronti di Giulia, che sarebbe avvenuto ad Ibiza, durante una vacanza. “Il viaggio a Ibiza io l’avevo prenotato fin da gennaio -comincia Manuel- ancora prima di Uomini e Donne. Ovviamente le ho chiesto di venire e lei stessa mi ha detto: ‘Ti raggiungo’. Non è vero che ho organizzato senza dirle niente, gliel’ho detto subito dopo la scelta. Parto e già il primo giorno mi insulta dicendo che urlavo nelle storie di Instagram e ai brand non sarebbe piaciuto. Lì ho cominciato davvero a innervosirmi. Vado a mangiare con gli amici, faccio festa e lei non si fa sentire. La chiamo io il giorno dopo e lei risponde ‘Ho da fare, ciao’. E allora io mi sono davvero rotto“.

Poi il colpo di grazia. “Mi arrivano messaggi di gente sconosciuta con foto di Giulia che usciva da un locale insieme a un ragazzo. Lei ha negato e ha iniziato a insultarmi, parlandomi di una ragazza che era davanti a me in una storia e avevo inquadrato per sbaglio. Era uscito il gossip di me con un’altra. Gossip che è uscito ancora il quarto giorno per via di un’ombra presente in una storia, hanno creduto che avessi baciato una ragazza, ma non era vero. Mi hanno scambiato per un altro ragazzo, ho smentito. Lei mi fa: ‘Posso anche darti il beneficio del dubbio e crederti. Fatto sta che io con te non voglio più stare’. Mi ha lasciato per cellulare dicendo che sono una persona troppo diversa da lei. Nonostante questo volevo prendere un volo per parlarle. La sua amica la avvisa e lei mi manda un vocale in cui mi insulta“.

Una relazione clandestina

Infine la rivelazione bomba che farebbe passare Giulia dalla parte del torto a tutti gli effetti. Lei avrebbe intrapreso una relazione clandestina: “Mi scrive una mia amica di Torino. Mi dice di essere andata in una discoteca col fidanzato, e di aver conosciuto un amico di lui che gli ha presentato la sua ragazza. E quest’ultima era Giulia. Lei ha detto: ‘Ci vediamo da tre settimane, ma non lo possiamo ancora dire’. Così ho capito perché spariva“.

Poi il triste epilogo: “Da quel giorno non l’ho mai più sentita, non ci sentiamo dai primi di luglio. L’unica colpa che posso darmi è che dovevo capire che forse in vacanza a Ibiza potevo evitare di andarci. Ma con la coscienza pulita, mi dicevo: perché non devo andarci? Giulia ha scelto me perché Giulio Raselli l’avrebbe ‘smaronata’ subito. Io no, io sono buono. Se la vedessi adesso, le direi che mi dispiace per la persona che è, sono fortunato a essermela tolta dalla mia vita“. Intanto sul profilo Instagram della tronista si scatenano i follower e non manca chi, deluso, la paragona alla Affi Fella.

Giulia Cavaglià, i follower inveiscono

L’intervista di Manuel

Ecco il video apparso tra i post dell’account Instagram di Witty Tv, in cui Manuel racconta tutto nel dettaglio.