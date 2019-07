Sono sbocciati fiori d’arancio nella casa di Mara Venier. Come anticipato dalla stessa conduttrice tv durante una puntata di Io e Te di Pierluigi Diaco, il secondo figlio di “zia Mara”, Paolo Capponi, è convolato a nozze con la compagna Valentina. Della neo-moglie ancora non si conoscono i dettagli, ma quello che si sa è che l’amore ha vinto anche sul caldo torrido di queste giornate d’estate. Le nozze, infatti, si sono svolte lo scorso 27 luglio in una calda e assolata giornata romana.

Mara Venier al settimo cielo!

Paolo Capponi all’età di 44 anni ha deciso di dire il fatidico “Sì”. La cerimonia si è svolta con rito civile presso il Campidoglio, la sede del Comune di Roma, insieme alla presenza di diversi parenti e amici di famiglia.

Dopo essersi giurati amore eterno, gli sposini hanno poi abbracciato le loro rispettive mamme.

A condividere la grande gioia è stata la stessa Mara Venier che sul suo profilo Instagram ha pubblicato diverse Storie e post che immortalano i momenti più belli dei neo sposi e dei loro affetti più cari. In una delle Storie pubblicate si sente una euforica Mara Venier urlare di gioia: “Evviva gli sposi!”; in un post invece si può ammirare una foto di gruppo della famiglia dove nonna Mara stringe tra le braccia l’amato nipotino Claudio.

Un figlio poco televisivo

A differenza della sorellastra Elisabetta Ferracini, in passato conduttrice di programma tv di successo come Solletico, di Paolo Capponi non si sa molto. Forse per la sua indole riservata, Paolo si è sempre mantenuto lontano dalle luci della ribalta e dagli studi televisivi. Quello che è noto è che si tratta del figlio che Mara Venier ha avuto dalla relazione con l’attore Pier Paolo, morto l’anno scorso. Dopo anni difficili in cui madre e figlio hanno affrontato liti e discussioni, nell’ultimo periodo sono riusciti a recuperare il loro rapporto, anche grazie alla nascita del piccolo Claudio.

Quest’ultimo è il protagonista di tanti e affettuosi post social di nonna Mara ed è nato nel 2017 proprio dalla relazione del figlio Paolo con Valentina.