Profumo di fiori d’arancio a casa di Mara Venier: la conduttrice si prepara ad accompagnare all’altare il figlio, Paolo Capponi, nato dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi (scomparso nel 2018). Classe 1975, non è un volto noto dello spettacolo e non ama particolarmente le luci dei riflettori. Il pubblico lo ha intravisto per pochi istanti a Domenica In, in occasione dei saluti finali.

Paolo Capponi si sposa

Paolo Capponi si sposa: l’annuncio del matrimonio del figlio di Mara Venier è arrivato dalla stessa conduttrice, ospite della trasmissione di Pierluigi Diaco Io e Te.

Nato nel 1975 dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi, non sembra amare le luci della ribalta (basti pensare che è apparso sui social soltanto nel gennaio 2019 e attraverso un post della madre) e non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata.

La conduttrice ha spiegato che suo marito, Nicola Carraro, tornerà da Santo Domingo proprio per le nozze (la cui data è rimasta top secret). Era stato Paolo ad accompagnare la madre all’altare e, a breve, sarà lei a ricambiare il gesto.

Il rapporto con Mara Venier

La conduttrice ha rivelato che il rapporto con il figlio non è stato sempre facile. Di questa sfumatura aveva già parlato al settimanale Chi, dove aveva raccontato la nascita del nipote Claudio come un evento fondamentale nel loro legame: “L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Mi preferisco come nonna. Da madre ho fatto molti errori“.

Paolo Capponi e la sua compagna diventeranno presto marito e moglie, a 3 anni dalla nascita del loro bimbo che ha reso nonna Mara pazza di gioia. Ma le nozze di Paolo Capponi non sono l’unica parentesi romantica di questa estate per la famiglia della presentatrice.

Pochi giorni fa, in occasione del loro 13° anniversario, a Mara Venier è arrivata la splendida proposta di matrimonio bis da parte del marito. Insomma, fiori d’arancio a volontà.

