Una figlia mortificata per ciò che ha fatto e una madre che l’ha presa con ironia, come solo lei sa fare. È questo il ritratto di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker. Le due sono state in questi giorni al centro di un inconveniente che si è risolto ieri, anche se non come la showgirl aveva auspicato. In un video ha spiegato cosa è accaduto dopo che tutto il web ha avuto il suo numero di cellulare.

Aurora Ramazzotti pubblica per sbaglio il numero di sua madre

Qualche giorno fa, Aurora Ramazzotti ha pubblicato per errore il numero di sua madre Michelle in una storia su Instagram.

Una svista che le è costata notti insonni. Avvilita, aveva lanciato un appello chiedendo ai fan di non tartassare la Hunziker con telefonate e messaggi. Fortunatamente la showgirl, sempre solare e ironica, non ha perso il sorriso nemmeno durante questo spiacevole inconveniente. Ha provato a pregare i follower dicendo: “Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine“. Ma non c’è stato verso, tanto che ha dovuto mettere il telefono in modalità aereo, finché non ha preso una drastica decisione, l’unica con la quale poteva concludersi questa storia.

Il divertente video di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato un simpatico video su YouTube nel quale ha spiegato tutta la storia tragicomica accadutale in questi giorni. La clip, intitolata “Il mio numero su Instagram!!”, è stata introdotta da una storia sul social network nella quale ha detto: “Buongiorno ragazzi, dichiaro definitivamente concluso il mio calvario di questi giorni, ma ve lo devo raccontare perché ha dell’incredibile“. Cliccando su un link si arriva al video sul canale YouTube: “Vi devo veramente raccontare l’iter di questa storia tragicomica che è successa.

Voi immaginate di svegliarvi alla mattina e far colazione, ed è tutto normale. Un’ordinaria mattinata d’estate mentre state per andare al mare a un certo punto parte una videochiamata di un numero che non conoscete“, inizia così il racconto della showgirl, la quale risponde immaginando sia qualcosa che riguarda il lavoro: “Due ragazze mi dicono ‘Ma sei tu? Sei Michelle Hunziker?’, e dico ‘Sii, chi sei?’. Michelle devi fare qualcosa, tua figlia ha postato il tuo numero su Instagram, noi l’abbiamo visto e ti abbiamo chiamato, secondo me adesso ce l’ha tutta Italia“. La bella svizzera ringrazia le due fan per averla avvisata, dopodiché: “Attacco il telefono e da lì in poi non è stato più possibile usarlo. Videochiamate in continuazione, messaggi, ho provato a fare una Stories, non c’è stato più niente da fare. Metto uso aereo, cerco di riflettere“.

L’epilogo

La riflessione che ne è scaturita è stata che: “L’era del social è incredibile, Auri ha postato il mio numero un minuto esatto e dopo un minuto ce l’aveva tutta Italia“, la velocità alla quale viaggiano le informazioni è assurda. Nonostante ciò la showgirl l’ha presa bene, ne ha riso e scherzato, e ha ammesso: “La cosa veramente divertente è stata che sono stata inserita nelle grigliate di tutti i gruppi d’Italia. Improvvisamente sul mio Whatsapp c’era “grigliata di Caltanissetta”, tutti i gruppi di allenamenti, juventini scatenati. C’era di tutto di più. Non mi è mai successa una cosa così“. Quindi, innanzitutto ha voluto ringraziare i suoi fan per l’affetto: “Prima di tutto: che bello, perché vuol dire che c’è un affetto incredibile. Quindi io saluto tutti quelli che mi hanno scritto, che mi hanno mandato messaggi, li ho letti, non ho potuto rispondere perché erano 600mila, però vi voglio veramente bene“. Poi però ha dovuto risolvere il problema e, anche se non avrebbe voluto arrivare a tanto, Michelle Hunziker ha cambiato numero di telefono, lo ha detto con aria sconsolata: “Non c’è stato niente da fare… dopo 25 anni ho dovuto cambiare il numero. Comunque chi se ne frega, sono cose che possono capitare, sono cose che fanno anche un po’ ridere, nell’era del social una cosa così può capitare, però vi giuro sono stati due giorni di un’avventura incredibile“. E, infine, una sarcastica minaccia rivolta alla figlia: “Auri preparati, perché prima o poi posterò il tuo numero nelle mie stories. La vendetta è un piatto freddo!“.

Immagine in evidenza: Michelle Hunziker nel suo video su YouTube che racconta questa avventura. Fonte: Canale Michelle Hunziker/YouTube