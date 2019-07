L’amore tra Christian Panucci e Samanta Togni è durato 3 anni. Nato dietro le quinte del programma Rai, Ballando con le stelle, è stato vissuto nella più completa riservatezza. Al settimanale Di Più, la ballerina ha annunciato improvvisamente la fine della loro relazione.

È finita tra Christian Panucci e Samanta Togni

“Sì, è vero: ci siamo lasciati“, è Samanta Togni a raccontare la realtà della fine della relazione al settimanale Di Più. La ballerina però non se la sente di scendere nei dettagli: “Non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni“, spiega infatti. I due sono sempre stati riservatissimi perciò la decisione di non dare dettagli non stona con le caratteristiche di entrambi.

Forse servirà del tempo perché si lascino andare a qualche dettaglio in più, ma può anche essere che di questa rottura il pubblico non saprà mai di più.

L’inizio dell’amore

Lei è una ballerina insegnante di Ballando con le Stelle e aveva incontrato l’ex calciatore e allenatore dietro le quinte del programma della Rai, durante una cena con Samuel Peron. L’amore è stato poi coltivato in privato, anche se si sa che i due speravano di creare una famiglia insieme.

Il programma Ballando con le stelle pare nascondere dietro le quinte uno sbocciare di amori che quasi non ci aspetta.

L’ultima coppia nata nel programma pare essere quella formata da Osvaldo e Veera Kinnunen. I due all’inizio avevano negato di avere una relazione, ma dopo la fine del programma hanno pubblicato delle foto “al bacio”.