Dani Osvaldo e Veera Kinnunen stanno insieme? Dopo il terremoto vissuto a Ballando con le stelle (il presunto flirt tra la maestra del programma e il bel argentino aveva rappresentato lo scoop di quest’anno), la coppia esce allo scoperto e lo fa con alcuni scatti che non lasciano dubbi. Sui profili dei due infatti, sono apparse delle storie in cui che li mostrano insieme e anche… il tanto atteso (dai fan dei due) bacio.

Osvaldo e Veera Kinnunen: un amore allo scoperto

La complicità tra Osvaldo e Veera c’era sulla pista di ballo. All’epoca del “fattaccio”, alla gelosia del fidanzato e collega Stefano Oradei, la ballerina svedese aveva replicato piccata che il sardo stesse mettendo in dubbio la sua professionalità e che sguardi e intensità facessero parte del gioco e del lavoro.

Pare che però un po’ di ragione il “povero” Stefano Oradei ce l’avesse. A qualche mese dalla fine del programma di Rai 1, la neo coppia esce allo scoperto. I due sono stati in vacanza in Svezia, terra madre della ballerina, e ha trascorso del tempo con la famiglia di lei.

Le due stories di Instagram con cui la neo coppia ha annunciato di stare insieme

Galeotto fu Ballando con le stelle

Guancia contro guancia, labbra contro labbra, il tango questa volta non centra. È amore per Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. Di certo, nella stagione di Ballando terminata con la vittoria (inaspettata) di Lasse Matberg e Sara Di Vaira, quella dell’argentino e della svedese era una delle coppie favorite. Belli entrambi, lui con il fascino del gitano maledetto, lei quasi eterea. Il diavolo e l’angelo. Un’attrazione fatale per i due, sbocciata infine in amore.