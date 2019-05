Veera Kinnunen smentisce la presunta liaison con Dani Osvaldo, aitante ex calciatore che sembra gli stia creando non pochi problemi con Stefano Oradei, compagno e collega della ballerina. La gelosia è tanta ma come dargli torto? Dani Osvaldo sta facendo palpitare diversi cuori ma non quello della Kinnunen, che difende la sua professionalità. Milly Carlucci rimprovera Oradei, dicendogli di crescere e difendendo la ballerina.

Oradei e Veera: confronto a Ballando con le stelle

L'Osvaldomania investe tutti, anche la compagna di danza. Veera Kinnunen si è trovata a smentire in diretta a Ballando con le stelle le insinuazioni di un triangolo, alimentata dalla lite che lei e il compagno Stefano avrebbero avuto in un ristorante sull'argomento. La ballerina dichiara di essere una professionista e che tra lei e l'ex calciatore non c'è nulla.

Ecco i due più chiacchierati della settimana. ;) #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/bQeoFMdrCo — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 24, 2019





Anche Milly interviene duramente: "Noi come produzione abbiamo sbagliato, non avremmo dovuto accettare una forzatura. È stato l'unico caso in cui l'autore di Veera si è lasciato prendere la mano, non con lei ma con Stefano. Una produzione non può avere questi problemi. Spero che tu voglia crescere Stefano, perché Veera è sempre stata una persona super corretta".

Il pubblico non gradisce la gogna di Stefano

Il chiarimento, con tanto di Roberta Bruzzone ad analizzare la coppia, non è piaciuto molto ai telespettatori. La gogna di Stefano, che si è scusato con la compagna e il programma davanti la giuria, è sembrata eccessiva. La Carlucci ha sottolineato che proprio per il lavoro che i due fanno "a 35 anni certe fragilità vanno gestite". Il pubblico però sottolinea che se la coppia si era già chiarita in privato, magari la conduttrice poteva evitare di metterci lo zampino.