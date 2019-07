Quanta felicità in casa di Lidia Cocciolo, diventata mamma da pochissimi giorni del suo piccolo Noah. Tantissimi se la ricorderanno ancora cespugliosa, il volto solare tra i fitti capelli ricci con i quali si destreggiava sul palco di Amici di Maria De Filippi, nel lontano 2003. Cantante sì, ma anche attrice: la Cocciolo, seguitissima sui social, si è evoluta in questi anni trasformandosi anche in attrice particolarmente apprezzata, tra i volti del noto Braccialetti Rossi.

È nato Noah, figlio di Lidia Cocciolo

“Cosa si prova? Credo di aver sempre vissuto in apnea, ora finalmente respiro. La terra, il mare, il cielo, ogni cosa è per te… NOAH.

23/07/2019“, sono le amorevoli parole della neo mamma Lidia Cocciolo, volto noto al pubblico sin dal 2003.

La Cocciolo nacque infatti come cantante forgiata dall’ardente fiamma di Maria De Filippi in quel un Amici che vantava questo nome non da molto, evolutosi dal più vecchio Saranno Famosi.

Da Amici a Braccialetti Rossi

Sono tanti gli anni scorsi da quel lontano del 2003 in cui la carriera della Cocciolo ha preso plurime e diverse strade solcando prioritariamente quella da attrice televisiva e non solo. Già sul palco del talent aveva infatti dato dimostrazione di sapersela cavare molto bene con la recitazione, un tempo “materia” di Amici.

All’indomani dalla fine del talent, in cui si classificò quarta, ricevette non poche proposte di collaborazioni teatrali che diventarono, presto, la sua nuova realtà oltre al canto. Tanti infatti, soprattutto i più giovani, hanno più chiaro il suo volto ricollegandolo al suo ruolo in Braccialetti Rossi, serie televisiva di successo firmata Rai.

*immagine in alto: Lidia Cocciolo. Fonte/Instagram Lidia Cocciolo (dimensioni modificate)