Ci ha lasciati uno dei volti più noti della cinematografia Western: George Hilton, noto per alcune parti importanti nei film anni ’60 e ’70, è morto ieri sera a Roma in una clinica privata.

L’annuncio dato da una cara amica

George Hilton era nato con il nome di Jorge Hill Acosta Y Lara a Montevideo il 16 luglio 1934. Aveva da poco compiuto 85 anni ed era malato da tempo. A dare l’annuncio della sua morte è stata una cara amica, che ha così soddisfatto una piccola richiesta dell’attore.

Il funerale sarà celebrato domani alle 16.30 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo e dalle 11 alle 17 di oggi sarà possibile salutare l’attore nella camera ardente allestita presso la clinica Villa Verde.

Una carriera lunga e prolifica

Tra i titoli famosi a cui aveva partecipato Hilton c’è il suo film di debutto, Le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro. Dopo questo primo successo ha recitato con Terence Hill, Franco Nero e Giuliano Gemma.

Negli anni ’80 e ’90 ha partecipato a produzioni televisive come Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2-Un anno dopo ed ha lavorato, sempre per la tv, per College e A cena con il vampiro.