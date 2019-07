Cavalcando un cavallo, taglio i capelli e cambio vita. Ricordate Natalia Estrada? La showgirl spagnola che tanto era presente nel piccolo schermo più di 15 anni fa? Quella donna non c’è più, scesa a patti con una seconda Natalia che stufa delle gestualità televisive ha deciso di lasciare tutto per dedicare la sua vita agli equini, senza alcun tipo di ripensamento.

Lascio tutto e cavalco

Natalia Estrada è una donna felice e soddisfatta della sua vita ai margini di Asti, tra paglia e ranch. La showgirl spagnola ha decisamente cambiato vita in questi ultimi 15 anni in cui, effettivamente, non si è mai più vista sul piccolo schermo.

Nessun allontanamento però e nemmeno alcun naufragio: la scelta di scomparire è stata presa volontariamente, nata dalla volontà di dedicarsi a qualcosa che davvero la rendesse felice come, ad esempio, i cavalli.

Natalia Estrada: l’amore a cavallo con Andrea

Si è avvicinata a loro per caso, grazie ad una piccola esperienza vissuta al fianco dell’ex collega Claudio Lippi. Montata a cavallo fu per lei epifanico a tal punto da decidere di recidere qualsiasi collegamento con la televisione per potersi dedicare totalmente ad una vita bucolica fatta di cavalcate tra le praterie, capelli cortissimi e l’amore per il compagno Drew.

Raccontatasi ai microfoni de Il Corriere della Sera, la Estrada ha voluto così descrivere la sua seconda vita da “cowboy”: “Sono stata conquistata dai cavalli e dal mondo del ranch e dei working cowboys. Viviamo nella campagna astigiana (ndr. lei e il compagno Andrea Mischianti) e seguiamo allevamenti di bestiame alla vecchia maniera: liberi nei pascoli, con noi che andiamo a recuperarli al lazo quando è necessario vaccinarli, marchiarli, curarli o quando si allontanano troppo”.

Nessun progetto televisivo in vista

Nostalgia della televisione? Nemmeno per sbaglio. Guardare la tv significa acquisire anzi sempre più conferme sulla sua scelta: “Ho avuto tutto ciò che si poteva desiderare e ho lasciato quando potevo uscire dalla porta principale e c’era una qualità che non si è più vista in tv.

Dopo, ho visto troppi programmi spietate verso personaggi di peso messi in situazioni imbarazzanti“. E nemmeno le balena nella mente la possibilità remota di prendere parte ad un reality show nonostante nel corso degli anni non siano mancate le offerte. “Non c’è cifra che potrebbe convincermi – ha spiegato la Estrada – In fondo, la cosa intelligente che ha salvato gli animali dall’estinzione è l’evoluzione“.

*immagine in alto: Natalia Estrada. Fonte/Instagram Drew Mischianti (dimensioni modificate)