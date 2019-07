Alessandra Amoroso ha un amore che va a gonfie vele. Stefano Settepani, produttore di Amici, è il suo compagno da ormai da 4 anni, e se qualcuno ha parlato di crisi la replica è arriva, veloce, a Tv Sorrisi e Canzoni.

Un periodo di riposo

Poco tempo fa aveva parlato di una piccola pausa dal lavoro. La notizia aveva generato una serie di articoli e di domande a valanga, soprattutto da parte dei fan. Poi è arrivato Mambo Salentino, successo di questa estate. “Riposo è non avere progetti in testa con scadenze definite, dopo dieci anni intensi come questi è un vero lusso.

Se riesco poi farò altri quattro, cinque giorni di viaggio“, spiega lei. “Per passione non si smette mai. Però penso al futuro in modo molto diverso. Non voglio più fare niente di corsa. Durante il periodo di ’10’ abbiamo dato vita a tutto in contemporanea, dall’album al tour. In futuro, quando tornerò, voglio occuparmi di una cosa per volta“.

Lo scatto che profuma d’amore

Le voci su una presunta crisi ci sono state, ma il loro amore è più forte di tutto ed è anche stato vissuto piuttosto in privato: “In quello scatto racconto il mio presente e il mio futuro.

Jovanotti canta: ‘Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria’. Per chi ha parlato di crisi tra noi, io faccio parlare i fatti“, ha raccontato ancora a Tv Sorrisi e Canzoni. “… E ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre…ma non basta mai!“, scrive sul suo profilo Instagram Alessandra Amoroso, e speriamo che sia una promessa per il futuro.