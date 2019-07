Terminata l’edizione del Grande Fratello “nip” di Barbara d’Urso del 2018, il vincitore Alberto Mezzetti non sembrava disposto a cedere sin quando Barbara d’Urso non gli avrebbe rivolto lo sguardo. Un corteggiamento, si può dire, che è iniziato quando a dividere i due c’era il mega schermo della casa e conclusosi poi, all’improvviso, lontano dai riflettori e a telecamere spente. A distanza di un anno, Mezzetti torna sull’argomento e rivela cosa l’ha spinto ad allontanarsi dalla conduttrice.

Mezzetti e d’Urso: il flirt da studio a casa

A dire il vero, un motivo non c’è tant’è che nemmeno Alberto Mezzetti non riesce a spiegarsi quale sia stata la ragione che abbiano interrotto quell’idillio o, anche più semplicemente, quella bellissima amicizia che aveva stretto con Barbara d’Urso.

I due, nei rispettivi panni di concorrente e conduttrice, sembravano filare, un’ottima sinergia che ad occhio e croce avrebbe potuto far ben sperare le penne rosa. Ma l’incanto è stato di breve, anzi brevissima durata: dopo qualche sporadica apparizione post reality e qualche avvistamento, tutto è precipitato nel vuoto.

Barbara d’Urso interrompe il rapporto

È trascorso molto tempo dall’ultima volta che Mezzetti ha avuto modo di incontrare la regina dei record di Mediaset, Barbara d’Urso. Intervistato da Di Più Tv, l’ex vincitore del Grande Fratello 15 ha voluto riflettere ad alta voce senza però arrivare una giustificazione plausibile: “Devo dirle grazie per il mio successo all’estero – ha dapprima sottolineato Mezzetti – E sarei felice se mi spiegasse perché la nostra amicizia è finita dalla sera alla mattina.

In ogni caso, guardo avanti“. Parole che, a sentirle, fanno supporre che sia stata la d’Urso a porre la parola “fine” inaspettatamente, tanto da spingere tutt’ora Mezzetti a domandarsi cosa sia accaduto e cosa ne sia stato di quel bellissimo legame amichevole.

Da fugare però l’ipotesi che possa essere una domanda posta con un secondo fine.

Mezzetti infatti non è più un cuore solitario in cerca d’amore: l’ex gieffino da mesi è fidanzato con una ragazza di 25 anni, una studentessa siciliana con cui sta vivendo un’intensa storia d’amore che non gli fa rimpiangere l’occasione passata, se così è stata.