Tale e Quale Show scalda i motori: il talent da Carlo Conti che si basa sul talento imitativo di vip noti tornerà in autunno. Il cast al completo è già stato comunicato agli appassionati del programma.

Intanto, però, si sparge la voce di una possibile versione nip, ovvero che coinvolga gente comune, pronta a confrontarsi con grandi volti dello spettacolo. A lanciare l’indiscrezione è il sito TvBlog.

In direzione ostinata e contraria

Se Mediaset qualche anno fa ha esteso alla sfera Vip alcuni dei suoi format e reality più fortunati in termini di ascolto, la Rai, viaggia in “Direzione ostinata e contraria” per dirla alla Fabrizio De Andrè.

Così se sulle reti del biscione da un po’ di tempo abbiamo Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip e a breve, forse, anche Amici Vip che vedrebbe Michelle Hunziker al timone, viale Mazzini cala il suo asso.

Si intitolerebbe, secondo i rumors, Tali e Quali, la versione dello show di Conti che si basa sulle imitazioni dei vip fatte da altri vip. A quanto pare c’è già una data: il 22 novembre, dopo l’ultima puntata di Tale e Quale Show, che dovrebbe andare in onda l’8 novembre. La giuria non muta: i comuni imitatori, saranno valutati dallo stesso trio della versione classica, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Carlo Conti

Intanto il padrone di casa Carlo Conti si prepara per una nuova coinvolgente edizione del suo show di successo. Il conduttore sembra percepire ottime vibrazioni per quanto riguardo questa stagione.

“Il cast mi sembra variegato come sempre” ha detto Conti. “Non è facile comporlo perché bisogna valutare tanti fattori: l’esperienza, la curiosità che può suscitare un personaggio in questa nuova veste, la sua attualità, il talento, la bravura, l’intonazione e la capacità di modulare voci diverse…“.