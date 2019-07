Valerio Staffelli è un uomo innamoratissimo, “attapirato” sì, ma dall’amore. Sono trascorsi ormai 25 anni da quando ha deciso di sposare la sua compagna di vita, Matilde. 25 lunghi anni passati in un batter di ciglia, quasi inspiegabilmente per l’inviato di Striscia la Notizia che aprendosi al settimanale Chi ha voluto dedicarle parole al miele.

Valerio Staffelli e Matilde: 25 anni di puro amore

Un amore che non conosce né tempo né dimensione quello che unisce Valerio Staffelli alla sua bellissima Matilde, sua moglie da ormai 25 anni e sua compagna da 28. Un idillio sbocciato quasi per caso, fortuitamente: come raccontato da Staffelli a Chi infatti, i due si sono conosciuti fatalmente perché entrambi l’uno sul percorso dell’altro di quel tragitto che dal lavoro li portava a casa.

In realtà, all’inizio, Staffelli non avrebbe mai potuto immaginare che proprio quella ragazza di nome Matilde così seria e affatto espansiva sarebbe divenuta un giorno sua moglie.

Al massimo, come racconta Staffelli, proprio quella Matilde sarebbe potuta diventare moglie dell’amico, l’ex calciatore Nicola Berti. L’inviato di Striscia la Notizia ha di fatto confessato che inizialmente, a nutrire un debole per la moglie non era lui bensì l’amico che in più di un’occasione gli avrebbe chiesto di passarla a prendere a casa.

Rinnovati i voti matrimoniali

Con stupore e meraviglia però, gli incontri galeotti han fatto sbocciare l’amore laddove non si credeva che fosse fertile il terreno, un vaso coltivato da 28 anni. E l’amore, tra i due, non si è mai affievolito: “Ma che auguri e contratulazioni, se trovi la persona giusta alla fine non ti rendi nemmeno conto del tempo che passa: a me non sembra proprio di frequentare sentimentalmente mia moglie da 25 anni come marito più 3 anni precedenti di convivenza“.

Staffelli, che da pochissimo ha rinnovato i voti matrimoniali con Matilde, è anzi un uomo più innamorato di quando l’ha incontrata e questo le sue parole lo descrivono alla perfezione: “Non mi sono mai accorto del tempo trascorso.

Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più“.

*immagine in evidenza: Valerio Staffelli. Fonte/Instagram Valerio Staffelli (dimensioni modificate)