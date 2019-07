C’è una prima volta per tutto. Anche per andare in spiaggia libera. I protagonisti di oggi sono Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo, impegnati in una “escursione” in spiaggia libera. Per la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sembra essere la prima volta, Goffredo invece s muove in modo sicuro, almeno stando a quanto dice lui stesso in video.

In diretta dalla spiaggia

“Oggi io e il King abbiamo deciso di andare su una spiaggia libera e abbiamo bisogno di sapere qual è l’attrezzatura ‘must have’“, dice lei su Instagram mentre Goffredo mostra di essere preparato: “So tutto io“. Aurora pare poco convinta, e con i follower fa una piccola lista: “Ok, sa tutto lui… Abbiamo gli asciugamani, la crema solare, delle casse perché ovviamente vogliamo disturbare la quiete altrui ascoltando della musica ad altissimo volume.

Poi dovremmo comprare un ombrellone: che altro ci manca?“.

Guarda il video

Da quello che si intuisce i fan della coppia raccomando cibo da spiaggia e racchettoni, ma anche qui, tutto inutile: “Goffredo mi ha detto che non sa giocare, quindi sono inutili”. A sfamare la coppia invece ci penserà un ristorante lì vicino. Come prima volta non sembra essere andata male.

