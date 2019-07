I genitori della ragazza da giorni non riuscivano più a mettersi in contatto con lei, motivo che li ha dapprima allarmati e poi spinti a chiedere al proprietario di casa della giovane di poter aver accesso all’abitazione. Una volta dentro, la drammatica scoperta: il corpo della famosa influencer, Ekaterina Karaglanova, è stato trovato privo di vita dentro una valigia.

Ekaterina Karaglanova, l’influencer uccisa a Mosca

Nessun’arma del delitto, nessun mobile fuori posto: solamente una valigia lasciata nell’ingresso, precisamente nel corridoio della casa, all’interno della quale è stato riposto e abbandonato il cadavere della famosa blogger russa, Ekaterina Karaglanova. La giovane influencer e blogger di Mosca, seguitissima sui social, vantava un attivo seguito sui social, soprattutto su Instagram dove a seguirla erano circa 90mila persone.

Gli studi in medicina, i viaggi e la passione per gli scatti

Una passione incondizionata per i viaggi, per le fotografie, i selfie e una vita da medico esercitando dermatologia dopo aver conseguito la laurea proprio in medicina. Davanti a lei, una porta spalancata su un futuro fatta di sogni, promesse, viaggi, cambiamenti, progetti. Porta bruscamente chiusa qualche giorno fa: il cadavere della blogger è stato infatti ritrovato già venerdì scorso ma solamente in queste ore si è voluto diffondere la notizia, proprio ad ore di distanza da quello che sarebbe stato il suo 25esimo compleanno.

Una profonda ferita alla gola: c’è stato un fermo

Fin da subito gli agenti della polizia di Mosca, dove è stata ritrovata Ekaterina, hanno iniziato a indagare in direzione del delitto passionale. Sul corpo della giovane intanto, ancora tra le mani dei medici legali, è stato fin subito possibile riscontrare diverse ferite d’arma da taglio, una più incisiva e profonda alla gola.

Si è indagato immediatamente nel passato di Ekaterina, cercando il profilo di una persona che avrebbe potuto ucciderla e proprio in queste ore Irina Volk, portavoce del ministero dell’Interno russo, ha fatto sapere che gli agenti hanno fermato per un uomo per l’omicidio della giovane.

Si tratterebbe di un ragazzo del 1986 che al momento risulta sotto interrogatorio.

*immagine in alto: Ekaterina Karaglanova. Fonte/Instagram Ekaterina Karaglanova (dimensioni modificate)