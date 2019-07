Gioca a fare gli scherzetti Elisabetta Canalis, la showgirl presa “di mira” in queste ore per una delle ultime fotografie che ha deciso di postare su Instagram. Uno scatto in cui effettivamente qualcosa che cattura l’attenzione c’è ed è il costume che in molti hanno fatto davvero fatica a notare.

Elisabetta Canalis nuda? Il costume è intero

L’allarme Instagram è scattato subito: “C’è Elisabetta Canalis nuda su Instagram“. La verità, ovviamente, è diversa ma c’è da dire che l’ultimo scatto della showgirl questa volta ha tratto particolarmente in inganno. Saranno i colori, il gioco bianco-nero, o più semplicemente il costume intero color carne.

Fatto sta che tra i commenti si è davvero consumato lo scandalo: “Pensavo che non avessi il pezzo sotto.. Mi sono accorto dopo che il costume è intero“, le scrive un utente lasciando intendere un’attenta e curata vivisezione dello scatto.

Pioggia di commenti per il “vedo-non-vedo”

Una volta inteso l’inghippo e superata l’empasse dell’illusione ottica, tanta l’ironia sempre tra i commenti allo scatto della Canalis. “Ho dovuto ingrandire la foto – scrive un utente – Per capire cosa stesse succedendo“. Qualcuno proprio glielo fa notare, sottolineando che il suo scatto può essere molto fuorviante: “Scusa Ely sembra che sei senza il costume pezzo sotto non voglio offenderti“, ma per la Canalis non sarà certo un’offesa farle notare come il suo costume abbia tratto in inganno, un effetto che potrebbe essere stato anche volutamente cercato.

“Con questo costume e il bianco e nero della foto sembri nuda“. Qualcuno sembra comprendere anche il “tranello”: “Dai lo hai fatto appositamente questo vedo non vedo, figurati“. Altri invece riprendono i meno arguti: “Ma non vedete che è un costume intero? Gli ormoni vi danno al cervello eh“.

*immagine in evidenza: Elisabetta Canalis. Fonte/Instagram Elisabetta Canalis (dimensioni modificate)