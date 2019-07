Tutto pronto per il grande ritorno di Giochi Senza Frontiere, il programma televisivo sovrano delle trasmissioni estive degli anni ’90. La conduzione di Ilary Blasi è ormai certa e sul profilo Instagram del collega Alvin spunta un siparietto dei due.

Tornano i Giochi Senza Frontiere

Si chiameranno Euro Games e il programma sarà ispirato allo storico Giochi Senza Frontiere e sarà in onda a partire dal prossimo 2 settembre in prima serata su Canale 5. Ormai è anche ufficiale chi condurrà il programma, saranno proprio Ilary Blasi e Alvin, i due risultano già complici come si evince da uno dei tanti video pubblicati dallo stesso Alvin sul suo profilo Instagram.

Ilary Blasi si è buttata a capofitto in questo progetto, come lei stessa ha raccontato in un’intervista rilasciata a CHI, “Quando ero piccola, d’estate, tutta la famiglia si ritrovava a vedere Giochi Senza Frontiere e sono felice di portare in tv la versione 2.0”

Dopo l’addio al GF periodo fruttuoso per la Blasi

Aver detto addio alla conduzione del Grande Fratello Vip per la conduttrice è stata, come dice il detto, l’apertura di un enorme portone. Oltre agli Euro Games per Ilary Blasi all’attivo c’è anche il progetto di Casa Totti, un revival di Casa Vianello che vede anche la partecipazione del marito della conduttrice, Francesco.

Sull’addio al GF Vip Ilary Blasi ha speso poche parole di commiato, sempre a CHI ha raccontato: “Come in tutte le cose c’è un inizio e una fine”.