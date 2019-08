Laura Pausini ha reso felice una ragazza autistica, Eleonora, che aveva solo un sogno: assistere a uno dei concerti che la cantante e Biagio Antonacci stanno portando in giro per l’Italia. La giovane ha scritto una lettera a Laura Pausini e il suo sogno si è avverato: andrà al concerto.

Laura Pausini e il sogno di Eleonora

Laura Pausini ha esaudito il sogno di una sua grande fan. Dopo che ha ricevuto la commovente lettera di Eleonora, lo staff si è messo in moto per far sì che la ragazza potesse assistere ad uno dei concerti della sua cantante preferita e di Biagio Antonacci.

La giovane ha raccontato ad Ansa: “Le ho chiesto di farmi un grande regalo e lei mi ha accontentata: poter partecipare al concerto suo e di Biagio ci speravo tanto. E ora posso solo dire ‘Wow, ce l’ho fatta’“.

La giovane, che è originaria di una cittadina proprio in provincia di Cagliari, stasera sarà presente al concerto dei due artisti che si esibiranno nel capoluogo sardo. Con lei ci saranno la madre Agnese e la sua insegnante di sostegno.

Un giorno indimenticabile

Per Eleonora è fantastico essere presente al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci. La ragazza ha infatti rivelato di conoscere a memoria tutte le canzoni della sua cantante preferita.

Tra queste, ci sono poi quelle che ama di più: “Le mie preferite sono ‘Frasi a metà’ e ‘Io canto’ e spero che le canti. È un’estate straordinaria e che ricorderò per sempre. Potrò vedere da vicino Laura che canterà con Biagio Antonacci. Vorrei che Laura sapesse quanta gioia mi ha dato“.

La ragazza ha espresso poi tutta la sua gratitudine verso chi le ha logisticamente permesso di esserci stasera: “Voglio ringraziare gli organizzatori, Insula Events di Sassari, Friends& Partners e lo staff di Laura per la loro gentilezza e buon cuore.

Hanno permesso che per me l’1 agosto del 2019 fosse un giorno speciale, ricco di emozioni e felicità“.

*Immagine in alto: Instagram Laura Pausini