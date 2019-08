Uno spiacevole imprevisto per l’ex volto di Uomini&Donne, Sonia Lorenzini. A dare notizia dell’accaduto è stata direttamente l’ex corteggiatrice attraverso Instagram, ove ha voluto raccontare ai follower quanto accadutole fuori da un santuario.

Sonia Lorenzini cacciata dal santuario

“È appena successa una cosa che ha dell’incredibile. Sono appena stata cacciata da una signora, per modo di dire signora, anziana“, chiosava così qualche giorno fa Sonia Lorenzini su Instagram. Motivo dell’allontanamento dell’ex tronista di Uomini&Donne? Sembra che ad aver infastidito l’anziana signora sia stata la mise della Lorenzini, giudicata poco consona per il luogo di culto. “Mi ha cacciato da un santuario dove vanno tutti – chiosa la Lorenzini – Chi per vederlo o chi per fare altro.

Io ero lì per fare delle foto perché il posto era bellissimo. Questa signora inca**ata come una biscia, visto che stavano chiudendo i cancelli e non eravamo ancora usciti, mi fa: e comunque si copra!“.

Sui social molti follower le si rivoltano contro

Non è dato sapere quale e che tipo di abbigliamento indossasse l’ex di Uomini&Donne al momento in cui la donna l’ha invitata a coprirsi e ad andarsene dal santuario. A distanza di giorni, sempre su Instagram, numerosi utenti continuano a chiederle spiegazioni, chi abbozzando ipotesi senza troppi peli sulla lingua.

Due giorni di domande continue che hanno provocato la dura reazione della Lorenzini.

“Hai scambiato un santuario per un locale notturno“

Un utente le fa notare che potrebbe aver scambiato “un santuario per un locale notturno“, parole che mandano su tutte le furie la Lorenzini che indispettita, risponde all’accusa con tono piccato: “Non vorrei tornare sull’argomento ma purtroppo non ce la faccio – confessa la Lorenzini – Volevo chiarire per l’ultima volta che non ero entrata in chiesa in mutande o senza reggiseno semplicemente all’esterno di un santuario“.

L’ex tronista si difende: “Siete dei macigni“

A giudicare dalle difese della Lorenzini, sembrerebbe che la signora possa averle chiesto di andarsene perché fuori dal santuario senza indossare il reggiseno.

Ma lo sfogo della Lorenzini contro chi le punta il dito contro è lapidario: “Siete dei macigni perché voglio vedere a casa vostra cosa ca**o combinate. Non metto le tette in mostra, semplicemente se non voglio portare il reggiseno perché soffro anche di psoriasi non lo porto“.

In ultima battuta, sempre via stories Instagram: “E fatevela ogni tanto una risata quando qualcuno scrive qualcosa di ironico e racconta un episodio in modo goliardico e simpatico. Fatevela“.

*immagine in alto: Sonia Lorenzini. Fonte/Instagram Sonia Lorenzini (dimensioni modificate)