62 anni e non sentirli. Sembra che il tempo non passi per Barbara D’Urso, la più stakanovista delle regine della tv che, ora, si gode al mare il meritato riposo. Il settimanale Gente ha immortalato la Donna della Domenica mentre, tra amici e divertimenti, si dà alla pazza gioia e mostra il più granitico dei fisici, che sembra non essere minimamente intaccato dal passare del tempo.

Amici, social e voglia di mare

La location è Capri: lei, bellissima e sempre perfetta, racconta il suo soggiorno isolano alternando i suoi ormai famosi boomerang e qualche video divertente con gli amici. Impossibile ignorare la forma fisica e, soprattutto, la vitalità.

Barbara D’Urso nelle immagini apparse su Gente

Ovviamente nulla, neanche il più pazzo dei divertimenti, impedisce alla bella Barbara di soddisfare i suoi fan. Sul suo profilo Instagram ogni giorno compaiono infatti foto e video che fanno una cronaca fedele delle sue vacanze. Tra i suoi compagni di relax vediamo Cristiano Malgioglio (lanciato a fare l’imitazione dell’amica e delle sue fossette da Instagram), Filippo Nardi (tra i due si è di recente sospettato un flirt) e Roberto Ciufoli.

Ma i follower non apprezzano del tutto

Non sono mancate, però, le critiche: una foto in particolare, dove la bella conduttrice appare con un bikini nero, è stata criticata da molti suoi follower.

Secondo molti, infatti, la foto sarebbe stata ritoccata: troppo lungo il piede, troppo liscia la pelle. Eppure, basterebbero gli scatti comparsi su Gente a mostrare che la realtà è proprio quella: una 62enne con un capo da favola, pronta a divertirsi ancora come una ragazzina.