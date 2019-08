Max Pezzali, 51 anni, è al colmo dell’energia e pronto per questa estate che ha inaugurato con il suo ultimo singolo, Welcome to Miami. La storica voce degli 883 coltiva fin da bambino il sogno dell’America, nato nel retrobottega del negozio di fiori dei suoi genitori, come ha raccontato a Trovolavoro del Corriere della Sera. Pezzali è convolato a nozze lo scorso maggio con Debora Pelamatti, con la quale tornerà presto in Florida per le vacanze. Un luogo al centro del suo singolo, che anticipa l’album in uscita nel 2020.

Max Pezzali: il ragazzo di provincia che voleva andare in America

Nell’intervista a Trovolavoro, Max Pezzali parla diffusamente di come si è innamorato degli Stati Uniti, oggi meta preferita dei viaggi insieme alla moglie e al figlio.

I genitori avevano un negozio di fiori a Pavia e, nonostante Max aiutasse nell’attività di famiglia, quella di fiorista non era proprio la sua strada.

Allora nei genitori è nata la speranza del posto fisso e già vedevano il figlio bancario. “Io invece scartavo gli Anthurium e sognavo l’America e oggi che sono passati quarant’anni, le banche hanno dimezzato gli sportelli e iniziato a fare gli esuberi, oggi che dieci bancari vanno in pensione e appena uno ne viene assunto, beh oggi io sono ancora qui“, racconta.

Indelebile per lui il ricordo dell’Honolulu Advertiser, con cui venivano imballati i fiori che provenivano dalle Hawaii, che il cantante leggeva avidamente. Un tassello fondamentale nella costruzione del suo immaginario americano, mai abbandonato.

La passione manda avanti… fino a Miami

Oggi Max Pezzali rivendica la scelta di seguire il proprio sogno, anche se avverte che una certa dose di fortuna è comunque utile. Non aver paura di osare e cercare la propria strada lo ha portato a una carriera che dura 27 anni e, benché non abbia abbandonato la sua Pavia, Miami è dietro l’angolo.

Sarà lì che il cantante tornerà in vacanza insieme alla famiglia, come ha raccontato a Radio Italia. Non potendo partire per il viaggio di nozze a causa di impegni lavorativi, Pezzali andrà alla volta della sua meta preferita, il sud della Florida, da cui ha tratto ispirazione per la sua ultima fatica.