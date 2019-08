È di questa mattina la notizia che la procura di Ancona ha predisposto gli arresti per 7 persone in merito alla tragedia avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo,nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018.

Corinaldo: scattano gli arresti

Sono 7 le persone per le quali questa mattina sono scattati gli arresti in merito al dramma di Corinaldo, in cui persero la vita 4 adolescenti e una mamma di 39 anni. Si trovavano tutti nel locale Lanterna Azzurra per il concerto del trapper Sfera Ebbasta quando qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino che ha causato un violento fuggi fuggi generale.

Gli arrestati son 7 e hanno un’età compresa tra i 19 e i 22, le accuse sono di omicidio preterintenzionale e lesioni aggravate. I ragazzi facevano parte di una banda che rapinava in discoteca usando lo spray.

