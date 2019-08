Tragedia nelle Filippine, dove le raffiche di vento e le forti piogge monsoniche hanno capovolto 3 traghetti. Al momento le autorità hanno dichiarato almeno 25 morti nel disastro, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Il vento ha toccato oltre i 500 chilometri orari, travolgendo le imbarcazioni insieme ai forti temporali nella giornata di ieri. La zona del naufragio è al centro dell’arcipelago. Uno dei 3 traghetti fortunatamente non trasportava passeggeri, e i membri dell’equipaggio dovrebbero essere tutti salvi. Ma la situazione resta critica.

25 morti e 6 dispersi nel naufragio dei traghetti nelle Filippine

La polizia locale, fa sapere l’Ansa, ha recuperato con un’operazione di salvataggio 55 passeggeri.

Altri 6 sono ancora dispersi, mentre per 25 persone non c’è stato nulla da fare. Per loro l’incidente si è rivelato fatale. Alcuni dei sopravvissuti avrebbero raccontato gli attimi di panico precedenti e successivi al naufragio. Stando alla loro testimonianza, scrive ancora l’Ansa, il cielo si è oscurato improvvisamente e le condizioni metereologiche sono peggiorate con rapidità. Il vento e le piogge monsoniche hanno infine investito con violenza le imbarcazioni, rovesciandole in mezzo al mare. Nelle Filippine il maltempo causa spesso disastri.

Una delle terre più soggette ai disastri ambientali e ai cambiamenti climatici

Il maltempo nelle Filippine sta causando diversi disagi ultimamente.

A Manila le autorità hanno chiuso scuole e uffici venerdì e sabato a causa degli allagamenti e degli ingorghi. Le operazioni di ricerca dei dispersi intanto proseguono. Prima del naufragio, i traghetti trasportavano i passeggeri dal centro alle altre isole dell’arcipelago. Per ora, 25 persone hanno perso tragicamente la vita nel violento naufragio di ieri. Fox News ricorda che le Filippine, con i loro 20 violenti tifoni in media ogni anno, i terremoti e i temporali monsonici, risultano una delle zone più soggette ai disastri ambientali in tutto il pianeta.