Si sono presi, lasciati, (ri)presi e (ri)lasciati. Insomma, la storia d’amore tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger è stata caratterizzata da così tanti tira e molla e così tanti “basta, deve uscire dalla mia vita”, che ora non si contano più.

Addirittura, una nuova rivelazione fa perdere nuovamente i conti.

I tira e molla tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger

Ripercorriamo, però, la storia dall’inizio. Luca Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, e Mercedesz Henger, la figlia della nota pornostar, si sono conosciuti a Corfù nell’estate del 2018. Da subito, i due si sono legati e, fin da subito, sono iniziati i problemi.

Nel febbraio 2019, Henger Jr, in un lungo post su Instagram, gli dice: “Ti cancello dalla mia vita”. Qualche giorno dopo, i due fanno pace e sostengono di essere più legati di prima.

Poi, sorge un altro problema: la distanza. Peracchi è di Piacenza e non ama l’ambiente cittadini, Mercedesz è di Roma ed è affezionata alla sua città. Così, si (ri)mollano. Di nuovo, dopo poco tempo, la webstar ammette: “Lucas mi ha chiesto scusa e mi ha detto: ‘Il nostro amore è troppo grande per finire per colpa di 500 km’. È stata una bella e inaspettata dimostrazione d’amore”.

La storia è finita un mese fa

Nel mese di luglio, tuttavia, i follower della coppia hanno iniziato a riconoscere i segni di una possibile (ennesima) rottura tra i due. Purtroppo, solo qualche giorno fa, ne hanno avuto la conferma.

Nelle sue stories di Instagram, Lucas Peracchi ha chiesto ai fan di rivolgergli qualche domanda, a cui avrebbe risposto durante l’attesa del treno. Inevitabilmente, in molti gli hanno chiesto se stesse ancora insieme alla bella Mercedesz Henger e quando si fossero lasciati.

Attraverso due risposte differenti, l’ex tronista, ha rivelato che la sua relazione sia finita già da un mese: “Mi ha lasciato lei”.

I due si scrivevano “Ti amo” fino a 3 giorni fa.

3 giorni fa si scrivevano: “Ti amo”

Né lui né la figlia di Eva Henger hanno voluto approfondire l’argomento, confermare ulteriormente o smentire la fine della liaison.

Però, un dettaglio emerge chiaramente. Lucas Peracchi ha dichiarato che la storia sia finita da un mese. Eppure, come mai solo 4 giorni fa, lui le commentava una foto con: “Amore…ti amo” e lei rispondeva: “Io di più”? E perché, all’improvviso, lui ha cancellato le stories in cui parlava della fine della relazione? Per il momento, resta il profondissimo dubbio.